Quentin Serron, jugador del Bilbao Basket: "No nos vamos a relajar"

Quentin Serron regresó a las canchas el pasado sábado después de que una rotura parcial en el tendón rotuliano de su rodilla izquierda le tuviera en el dique seco durante casi tres meses, periodo en el que el Bilbao Basket solo sumó dos victorias. Su vuelta contra el Acunsa GBC fue providencial, con un triunfo inapelable en el que se vio a un equipo más sólido y compacto, y el jueves opinó sobre la principal clave de esta mejora. "Las semanas anteriores trabajamos bien y con actitud positiva, con buena mentalidad. La victoria fue el resultante de ese buen trabajo, pero solo hemos ganado un partido. Hay que seguir", destacó el escolta belga.

Sin embargo, Serron aseguró que en el equipo no se ha instalado ningún exceso de confianza por ese rotundo resultado. No hay motivos para ello, ya que el Bilbao Basket sigue siendo colista de la Liga Endesa y afronta a corto plazo dos duelos ante rivales directos, el primero de ellos el domingo contra el Coosur Betis. "Todos disfrutamos de la victoria, pero sabemos que solo fue un partido y que hay seguir trabajando. Tenemos mucho por hacer y muchos partidos por ganar. Estoy seguro de que no nos vamos a relajar. No es que hayamos ganado un partido y ahora todo vaya a ser sencillo. Tenemos que afrontar los siguientes duelos igual que el anterior, con el mismo trabajo previo", apuntó, dejando clara la gran exigencia mental que deberán afrontar estas próximas semanas: "Son partidos que debemos ganar, es una obligación. Está en tu cabeza que en caso de no hacerlo el equipo estará en problemas. No es fácil, por lo que debemos intentar no darle demasiadas vueltas a la cabeza, centrarnos en cada acción sobre la cancha y no tanto en el resultado. No es una situación fácil".

El exterior belga reconoció que lo pasó mal durante las semanas en las que no pudo vestirse de corto. "Ha sido duro no poder jugar, no poder hacer lo que amo, tener que estar en la banda sin poder ser parte del equipo y viendo cómo luchaban y trabajaban cada día. Lo peor de este deporte son las lesiones. Cuando estás fuera es muy duro ver al equipo perder partidos porque te gustaría estar ayudando y aportando lo mejor de ti para ganar. Intentas apoyar mentalmente a diario a los compañeros, pero no puedes hacer más", reconoció. Sin embargo, a pesar de que su vuelta aporte al grupo dos rasgos de los que no anda sobrado, defensa y liderazgo, no cree que un solo jugador pueda cambiar todo un colectivo: "Yo no defiendo solo, defiende todo el equipo. Puedo aportar energía y experiencia, pero estamos en un deporte de equipo y un jugador no puede cambiar situaciones solo. Hemos trabajado bien las últimas semanas y creo que así ha sido como hemos crecido. Yo intentaré aportar lo mejor de mí".

Sobre el Betis, desgranó que "ha cambiado desde que jugamos contra ellos. Están siendo agresivos en defensa y no va a ser fácil mover la bola en ataque, habrá que tener cuidado para no perder balones. En ataque tienen muchas armas, buenos jugadores en cada posición que son peligrosos".