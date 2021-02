La primera de las 14 finales, sin Rousselle

Bilbao – El Bilbao Basket y la fortuna siguen sin caminar de la mano en la presente temporada. Álex Mumbrú no tendrá ese "bendito problema" de tener que realizar convocatorias del que hablaba estas semanas al tener que descartar para cada partido a una de las trece fichas disponibles tras el regreso a la actividad de los lesionados y la renovación hasta final de curso de John Jenkins ya que la enfermería de Miribilla cuenta con un nuevo inquilino. Jonathan Rousselle, que durante muchas semanas tuvo que tirar solo del carro de la dirección de juego por la baja de Ludde Hakanson, sufre "una tendinopatía aquílea insercional con entesitis y bursitis retrocalcánea que asocia edema óseo calcáneo" que provoca que hoy (20.45 horas) no pueda ser de la partida –el periodo de baja dependerá de su evolución, pero no es una dolencia fácil de sanar– de cara a la visita al Acunsa GBC, la primera de las catorce finales que afrontan los hombres de negro en su complicada lucha por evitar el descenso.

"Nos quedan catorce finales y tenemos que intentar ganar el máximo de partidos posible. Mañana (por hoy) tenemos uno y debemos estar preparados para jugarlo", apuntó ayer un Mumbrú que espera poder echar mano después de tres meses de ausencia de Quentin Serron como base de urgencia y guardaespaldas de un Ludde Hakanson "al que estas semanas le han venido bien para coger el ritmo que antes no ha podido por las lesiones y el covid-19. Está mejor". El técnico catalán espera que este periodo de entrenamientos sin partidos en el que ha podido contar con casi todos sus jugadores sirva para ver una versión más competitiva de su equipo: "Me gustaría que se vea más conexión entre nosotros, que entendamos mejor los conceptos, que seamos capaces de saber qué tenemos que buscar y cuándo. Estar unidos no solo fuera de la cancha, que ahí ya lo estamos, sino también en los aspectos del juego. Espero que el parón haya servido para esto, pero el Acunsa GBC también habrá hecho sus deberes".

Sobre el conjunto de Marcelo Nicola, reconoció que "está en un estado de ánimo muy positivo y nosotros no tanto. Juegan con mucha confianza, buscando buenos lanzamientos. Johnny Dee y Dino Radoncic están en buen momento, Lucas Faggiano les busca bien, Xabi Oroz es un gran defensor y Viny Okouo ha dado un paso adelante en rebote y está controlando la zona. De los de abajo, es probablemente el equipo más en forma. A ver si les ponemos alguna piedra en el camino desde la defensa".