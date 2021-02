Álex Mumbrú: "Me da pena no poder ver los pabellones llenos para ver a Gasol"

Alex Mumbrú, entrenador del RETAbet Bilbao Basket, destacó el fichaje de Pau Gasol por el FC Barcelona como "una gran noticia" para la Liga Endesa, pero admitió sentir "pena" porque "los pabellones no van a poder estar llenos" para ver en vivo a "uno de los mejores jugadores del baloncesto español".



"Me da algo de pena porque Pau Gasol va a jugar en esta liga y no va a haber publico", lamentó Mumbrú, que compartió vestuario con Gasol en algunos de los grandes éxitos de la selección española como el título en el Mundial de Japón de 2006, la plata de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 o el oro en el Eurobasket de 2009.





El catalán está seguro de que "será un espectáculo" volver a ver jugar en el Barça al dos veces campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers porque "si ha decido volver es porque todavía está a un nivel competitivo alto"."Es una gran noticia, pero me da pena por no poder ver lo pabellones llenos con él en pista", incidió Mumbrú.