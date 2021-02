Cierre de filas con Mumbrú en el Bilbao Basket

Ondrej Balvin mostró su apoyo a Álex Mumbrú y subrayó que, a pesar de que no atraviesan "una situación fácil" en la Liga Endesa, en la que son colistas con solo cuatro victorias, no ve "ninguna razón" para un cambio de entrenador en el banquillo del Bilbao Basket. "Personalmente estoy contento con Álex y su filosofía y creo que resto del equipo igual. Hemos tenido problemas de lesiones y cambios de jugadores y eso no es culpa del entrenador. Es cierto que hay cosas que no funcionaban, pero ahí también tenemos responsabilidad los jugadores", admitió el pívot checo.

Balvin asumió que son los propios jugadores en la pista los que deben "sacar el orgullo y la fuerza para cambiar una situación" y consideró que son "capaces de hacerlo" porque cree que la dinámica de resultados negativos "no es nada que no se pueda arreglar fácil ganando partidos o jugando bien". El pívot reconoció que les ha faltado "dureza mental" en los momentos complicados de los partidos y "crear química" en una temporada con muchos cambios en la plantilla por culpa de las lesiones y en la que, además, la situación general hace más difícil "crear grupo".

"El año pasado era más fácil para salir juntos a cenar o dar una vuelta, pero este año está jodido ese tema y eso afecta también al equipo", apuntó el gigante checo, quien, no obstante, se mostró optimista después de que con su recuperación y las de Ludde Hakanson y Quentin Serron por fin están pudiendo entrenar el grupo al completo. "Ahora con el parón tendremos dos o tres semanas para entrenar todos juntos, que nos falta bastante y no me da miedo enfrentarme a los partidos que vienen", comentó recordando que, tras ese paréntesis después de la visita el domingo a Miribilla del Barça, tendrán tres partidos claves frente a GBC, Betis y Estudiantes.

no irá con su selección

A nivel personal, Balvin apuntó que, a pesar de que se encuentra totalmente recuperado de la lesión de tobillo que se produjo con su selección y que le mantuvo dos meses fuera del equipo, aún le resta ponerse "al cien por cien físicamente" tanto a nivel muscular como de movimientos específicos en la cancha. El checo avanzó también que no irá con su selección en la próxima ventana FIBA y rechazó que en la anterior, cuando se lesionó, la República Checa "no se jugara nada" a pesar de estar ya clasificada para el Eurobasket: "No iría si no nos jugáramos nada. Era importante acudir a la llamada para el ránking de cara a los grupos y nos jugábamos la clasificación para los Juegos Olímpicos. Fui para ayudar a mi selección y a mi país para tener mejores resultados".