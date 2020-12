Mumbrú contará con Jenkins en Fuenlabrada, pero no con Aminu

El entrenador del RETAbet Bilbao Basket, Alex Mumbrú, podrá contar el domingo con el escolta John Jenkins en la visita al Urban Fuenlabrada, pero no con el pívot Alade Aminu, fichado también esta semana por el club y que aún no ha llegado a capital vizcaina.

Jenkins aterrizó el jueves en Bilbao y, tras pasar el reconocimiento médico y el test PCR, el técnico espera que este viernes el escolta americano "pueda entrenar un poco" y el sábado, antes de viajar a Madrid, complete su primer entrenamiento con el resto de la plantilla.

En el caso de Aminu, el internacional nigeriano esta aún solucionando asuntos burocráticos en su país y Mumbrú confía en que pueda estrenarse en el partido europeo frente al Fortitudo Bolonia del miércoles en Miribilla.

"Aún no los he visto", admitía Mumbrú en la rueda de prensa previa al encuentro en Fuenlabrada, resignado a que con la plaga de lesiones que está azotando esta temporada al Bilbao Basket y el goteo de nuevas incorporaciones -cinco en lo que va de campaña- pasa "más tiempo en que entiendan la filosofía que en entrenar en grupo".

Para esta cita en el Fernando Martín, además de las bajas ya conocidas de Ondrej Balvin y Quentin Serron y de no poder contar todavía con Aminu, se han unido los problemas físicos de Ludde Hakanson, quien "no ha entrenado en toda la semana y tiene muy pocas posibilidades de que pueda jugar".

El técnico catalán admitió que la semana ha sido "dura" después de la contundente derrota encajada el pasado domingo en Zaragoza (105-76) en un partido en el que lamentó "falta de actitud en algún momento" en su equipo que achacó al "desánimo" por el amplio marcador en contra.

"Cuando las cosas no salen bajamos los brazos y eso no nos lo podemos permitir. Hay que intentar jugar bien y ganar, pero no nos podemos permitir dejar de luchar cada segundo, 20 abajo o 15 arriba. Tiene que ser nuestro ADN y el otro día noté que en algún momento faltó por el desanimo", reconoció.

Mumbrú asume que "cuando se juntan las derrotas parece que no vale nada, ni los jugadores, ni el entrenador, ni Miribilla", pero subrayó que "lo que debemos saber es quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos".

"Aunque hayamos tenido años buenos hay que saber sufrir estando abajo en la clasificación y que es el momento de apoyar. Vendrán momentos difíciles y hay que esperar a que llegue nuestro momento. Estoy convencido de que habrá un punto de inflexión que esperemos que llegue lo antes posible", reflexionó.

Sobre el Fuenlabrada, que tiene cuatro victorias, dos más que el Bilbao Basket, apuntó que es un equipo que "se ha reforzado bien" y que tras un "comienzo dubitativo" con la llegada de Javi Juárez "tuvieron una buena racha"

"Seguro que se toman el partido como nosotros, como un partido importante contra un rival que está abajo y juegan en casa. Seguro que será difícil", concluyó.