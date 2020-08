Zyskowski no dudó "un segundo" cuando recibió la oferta del Bilbao Basket

El polaco Jaroslaw Zyskowski aseguró en su presentación como nuevo jugador del RETAbet Bilbao Basket que no dudó "un segundo" para aceptar la oferta que recibió del club vasco el pasado mes de mayo, porque le va a permitir jugar "en la mejor liga de Europa".



"En el confinamiento recibí una oferta de Alemania y no me lo pensé porque quería seguir jugando. Al cabo de dos partidos allí tuve la llamada del Bilbao Basket y no lo dudé un segundo", relató el tirador polaco en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Bilbao Arena junto al director deportivo de la entidad, Rafa Pueyo.





Jaroslaw Zyskowski (@zyzio151): "Me llegó la oferta en mi segundo partido en Alemania y la acepté inmediatamente" pic.twitter.com/NOJh71fkMP — RETAbet Bilbao Basket (@CDBILBAOBASKET) August 19, 2020

Rafa Pueyo sobre Jaroslaw Zyskowski: "Es un jugador con capacidad para anotar. Comete pocos errores. No es egoísta. Nos gusta su capacidad para jugar en equipo" pic.twitter.com/ocVJjmoXgg — RETAbet Bilbao Basket (@CDBILBAOBASKET) August 19, 2020

Zyskowski, de 2,01 metros y 28 años,junto al base sueco Ludde Hakanson, que será también su compañero en Miribilla.Con el campeón polaco promedió 15,6 puntos y 3,4 rebotes, unos números que le valieron para ser. En mayo disputó la Fase Final de la liga alemana con elfirmando 14,6 puntos y 3 rebotes en cinco encuentros y un 50% de acierto en triples.El exterior admitió que la presencia de Hakanson en el Bilbao Basket le ayudará a adaptarse al equipo y a una competición como la ACB de la que también pidió referencias a su amigo y jugador del Unicaja, Adam Waczynski."Es cierto que tengo rango de tiro de tres puntos, pero también depende de la lectura del partido y de lo que necesite el equipo defensiva y ofensivamente. No vengo con mentalidad de estadísticas individuales. El baloncesto es un deporte colectivo y esa es mi manera de entender del juego", explicó.Por su parte,definió a Zyskowski como un jugador "con capacidad para anotar de diferentes formas, tanto de tres como uno contra uno y en poste bajo", pero que "más allá de eso" destaca por su "capacidad para jugar en equipo"."Comete pocos errores, no es egoísta y en defensa es disciplinado. Tiene experiencia y entiende muy bien el juego como algo colectivo. Creemos que puede aportar mucho más allá de su estadísticas individuales", resaltó el director deportivo del club bilbaíno.