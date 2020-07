Iván Cruz se despide del Bilbao Basket: "He pasado dos años increíbles"

Iván Cruz aseguró haber vivido "dos años increíbles en Bilbao y en el Bilbao Basket" en el acto de despedida que le tributó el club de Bilbao, una comparecencia telemática ante los medios en la que los directores general y deportivo del RETAbet, Pedja Savovic y Rafa Pueyo, agradecieron su labor y le desearon lo mejor de cara a un futuro que el ala-pívot madrileño no desveló aún.



"El club te agradece su comportamiento humano y profesional", le dijo Savovic, asegurándole que "en el Bilbao Basket tienes tu casa y serás un 'hombre de negro' para siempre".





Pueyo recordó que Cruz es "un muy buen profesional y u" que ha estado "en dos temporadas muy importantes" para la entidad. En la primera siendo "pieza clave en el ascenso, un objetivo muy importante", y en la segunda "dando todo lo que tenía para llegar a ser quintos" antes del parón y durante la fase final al sprint del campeonato en Valencia."Han sido dos años increíbles, que han superado las expectativas con las que venía y en los que he estado superagusto. El primero fue increíble con el ascenso y en el segundo he intentado dar todo lo que tenía. De estos dos años no borraría nada. Gracias a vosotros y os aseguro que siempre un 'men in black", respondió un Cruz feliz y seguro de que su paso por Bilbao ha sido "un salto" en su "carrera"."Me llevo haber estado en un club increíble y muchos amigos. He vivido cosas que no había vivido nunca", añadió incapaz de definir lo que es el 'Efecto Miribilla", el impacto del apoyo de la afición del Bilbao Arena en su equipo."No podría utilizar una palabra. Al que me pregunte le diré que para saberlo tienes que vivirlo, tienes que estar allí", reflexionó, poniendo como ejemplo la entrega de la afición incluso después del descenso de hace dos años a la LEB Oro. "Nos apoyaron desde el primer momento como si fuera ACB. Fue algo que me sorprendió un montón", confesó.Sobre su no continuidad, dijo que es lo que tiene "el baloncesto profesional". "Los caminos se separan y no pasa nada.A partir de ahora mi camino y el del club son diferentes, pero la relación es increíble", comentó, "agradecido" a Alex Mumbrú porque le haya "ayudado a crecer" y a "ser mejor jugador que cuando llegué"."Es un entrenador increíble. Subió al equipo desde la LEB Oro en un año, que es dificilísimo, y en la ACB la temporada ha sido impresionante", valoró al técnico catalán.Ya en cuanto a su futuro, aseguró que el "encanta el País Vasco", pero no adelantó nada. "Estoy abierto a todo y no me cierro ninguna puerta, sea de ACB, de LEB o de donde sea", comentó.Además de esta a Cruz, el Bilbao Basket tiene preparada otras despedida similar, aunque ya presencial, al base austríaco, "un muy buen amigo" del madrileño en los dos años que han estado ambos en el club vasco.