Aduriz, sobre la final de Copa: "Confío ciegamente en el Athletic"

Aritz Aduriz fue uno más de la expedición rojiblanca en la final del pasado día 3 ante la Real Sociedad. El Athletic no pudo levantar el título de Copa, pero este sábado tiene una nueva oportunidad en La Cartuja. Y el donostiarra no duda de las posibilidades de los pupilos de Marcelino García Toral. "No sé si hay ambiente de pesimismo. Creo que hay muchísima gente que confía en el Athletic, yo confío ciegamente en este equipo, porque así lo ha demostrado. Nada es fácil, pero confío ciegamente", ha señalado el exleón durante la puesta de largo de un campo de fútbol que lleva su nombre en Otxarkoaga.

"Cuando juegas una final de esa magnitud contra la Real, siendo un derbi, fue un día duro, pero el fútbol es así. Creo que buscando un poco el punto muy positivo, creo que el Athletic fue un señor en la derrota. Ahora viene una segunda oportunidad el sábado, lo que hay que hacer es apoyarles en todo lo que podamos y confiar en que son capaces, porque lo han demostrado. Son muchas finales perdidas ante el Barcelona, pero la más reciente la ganaron. Es un punto de apoyo muy importante el que tuvieron en la Supercopa pasada. A nivel emocional tienen algo reciente positivo y es un soporte en el que se pueden apoyar", ha defendido Aduriz.

Aritz Aduriz estuvo en Sevilla con la expedición del Athletic durante la final de Copa ante la Real Sociedad. FOTO: Borja Guerrero

CAMPO DE FÚTBOL EN OTXARKOAGA

El Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Cruyff y la Fundación la Caixa, junto al exdelantero del Athletic, han inaugurado el Cruyff Court Aritz Aduriz Bilbao, un nuevo campo de fútbol artificial. El objetivo de este proyecto, el primero que se impulsa en la CAV, es promover el deporte como vía de inclusión y cohesión social. Un terreno de juego de uso libre que fomenta la práctiva deportiva entre los más pequeños. "Me hace especial ilusión dar el nombre a un campo en el que los jóvenes puedan disfrutar y crecer con valores saludables creo que es muy importante. Es una gozada de campo que seguro van a disfrutar un montón y muy ilusionado con todo esto", ha afirmado Aduriz.

AMAIA ARREGI

La alcaldesa de Bilbao, Amaia Arregi, ha acompañado a pie de campo a Aduriz y ha trasladado el mensaje de Juan Mari Aburto, "a quien le hubiese encantado estar hoy aquí por la naturaleza de este proyecto, por lo que significa, por los objetivos y retos que nos plantea, por los valores que representa". "El Cruyff Court Aritz Aduriz nace con el espíritu y la esencia de los campos de fútbol de antes, de esos puntos de encuentro y reunión en los barrios, donde los niños y niñas compartían horas y horas de juego", ha destacado la primera edil, que ha anunciado que el Ayuntamiento va a dinamizar el espacio con diferentes actividades, con competiciones y formación.

Arregi también ha resaltado la ubicación del campo de fútbol: "En Otxarkoaga trabajamos con especial atención para acabar con la imagen estereotipada que durante años ha perseguido a este barrio y espacios como este nos ayudan a conseguirlo".