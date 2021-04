Marcelino va con todos a por la final

Casi dos semanas después, trece días en concreto, Marcelino García Toral ha podido completar un entrenamiento con todos sus futbolistas, a excepción del lesionado Oier Zarraga, quien a pesar de que ha viajado esta mañana junto al resto de la plantilla, no se ha podido ejercitar, ya que está pendiente de pasar la semana que viene por quirófano para operarse del menisco externo de su rodilla derecha. El centrocampista es el único jugador con el que no podrá contar el técnico asturiano en la final del sábado ante la Real Sociedad. En lo que respecta a Iñigo Martínez y Unai Simón, concentrados desde el lunes de la semana pasada con la selección española, ambos se han ejercitado junto al resto de sus compañeros en la ciudad deportiva del Sevilla.

El conjunto hispalense, que también se ha entrenado esta tarde, ha cedido sus instalaciones al Athletic para que estos preparen con mimo el trascendental derbi de pasado mañana. Una cita histórica que podría quedar condicionada por la participación de varios de los futbolistas del Atthletic y de la Real Sociedad en los recientes compromisos de las selecciones. Sin ir más lejos, tanto Iñigo Martínez como Simón completaron los 90 minutos del partido que enfrentó el miércoles, solo 72 horas antes de que comience la final, a España y a Kosovo.

Aunque la sesión vespertina de hoy, que ha arrancado a las 19.00 horas, se ha desarrollado a puerta cerrada, si bien inicialmente estaba previsto que la prensa pudiera seguir 'in situ' los quince primeros minutos, no parece que los dos internacionales rojiblancos hayan tenido problemas para completar el entrenamiento. Eso sí, es de prever que el central de Ondarroa haya realizado trabajo de recuperación. Aritz Aduriz, que ha formado parte de la expedición a Sevilla en su condición de futbolista del Athletic de la pasada campaña, no ha querido perder detalle de la sesión.