Capa: "No tenemos que pensar que somos favoritos ante la Real Sociedad"

A diez días de la final de Copa, Ander Capa parece que ocupará un lugar en el banquillo de La Cartuja. Todo indica que Óscar de Marcos será la apuesta de Marcelino García Toral para el lateral derecho. El portugalujo, pese a todo, espera con ilusión y con los pies en el suelo el histórico derbi del 3 de abril con un título en juego. "Parece que es la final más larga del mundo. Después de tanto tiempo de espera se coge con ganas y, por supuesto, todos queremos jugarla", ha destacado este miércoles en rueda de prensa el defensa rojiblanco, que no ha querido adjudicar la vitola de favorito al conjunto bilbaino. Pero tampoco a la Real Sociedad.

"No tenemos que pensar que somos favoritos o que vamos a ganar fácil. Tenemos que llegar como un equipo humilde y trabajador, así es como se logra el éxito. El equipo anímicamente está bien, no hay que volverse locos esta semana con la final. Hay que descansar y, a partir del domingo, prepararla (los leones no entrenan el viernes y el sábado)", ha subrayado Capa, que lleva con normalidad haber perdido un puesto fijo en el once titular: "Hay momentos en los que no estás bien como otros y en el equipo puede jugar cualquiera. Además, De Marcos está a buen nivel".

Sobre el rival, Capa ha destacado que la Real "tiene muy buenos jugadores y hace muy buen juego". Aunque el '21' del Athletic no le ha dado mayor importancia. "Nosotros no tenemos que fijarnos en ellos. Sabemos cuáles son nuestras bazas y tenemos que ir a por ello. En las finales puede pasar de todo y ante la Real, todavía hay muchas más ganas", ha afirmado el jarrillero, que no ha querido entrar en la posibilidad de que el perdedor en la final le tenga que hacer el pasillo de honor al ganador en el derbi que ambos equipos jugarán cuatro días después en el Reale Arena, esta vez en LaLiga.