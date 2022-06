Expectación en el Athletic ante el cambio de aires

Jon Uriarte, el trigésimo tercer presidente en la historia del Athletic, aterriza en Ibaigane bajo la promesa de iniciar un proceso de transformación en el club. Cuenta para ello con el apoyo mayoritario de una masa social en la que ha calado su mensaje, el cual, al igual que su figura y su incontestable triunfo electoral, pasa a ser desgranado en profundidad por aquellos que formaron parte de la entidad en un pasado.



LOS EXPRESIDENTES: "La masa social ha votado un cambio"

"Felicito al nuevo presidente del Athletic y que le vaya bien, porque eso será bueno para todos", apunta Jose Mari Arrate (Bilbao, 1940) en relación al incontestable triunfo electoral de Jon Uriarte, a quien también felicitan Ana Urquijo (Bilbao, 1953) y Fernando García Macua (Bilbao, 1963). "La masa social ha votado un cambio y Jon ha sido el elegido en este caso en base a lo que ha dicho durante la campaña y el proyecto que ha presentado", destaca la primera y única mujer que ha ejercido la presidencia del club bilbaino, quien agrega que "a partir de ahora todos tenemos que estar detrás del presidente para dejar que materialice el cambio que quiere hacer tras ganar las elecciones. Deseo que le vaya bien, porque su bien será el bien del club".

"Uriarte es un hombre joven, aunque no inexperto y creo que es un cambio de edad en el Athletic. Tiene unos modos distintos, unas formas diferentes y vamos a darle el margen de confianza que es necesario para que pueda ejercer su presidencia sin presiones. Viene con la enorme ilusión de hacer cosas en favor del Athletic y hay que dejarle gobernar para que pueda implementar y llevar a la práctica todo lo que ha pensado durante años", apunta asimismo la integrante de la última y exitosa Comisión de Reforma de Estatutos, mientras que García Macua señala como puntos a favor de Uriarte que "siente el Athletic muy profundamente y cuenta con una experiencia en la gestión puede ser muy importante y trascendente. Es verdad que el mundo del fútbol tiene sus particularidades, pero al final la gestión es la gestión y puede aportar una visión y una perspectiva de las cosas muy favorable para el Athletic".

"Espero que se respete el pronunciamiento de la masa social, porque ha sido bastante contundente", solicita Macua, que se declara "expectante" en relación al deseo de Uriarte de iniciar un proceso de transformación en el club, dado que "soy de los convencidos de que el Athletic está en continua y constante transformación, pero no le quiero poner ningún tipo de cortapisas a su voluntad y estoy por ello expectante por ver hacia dónde quiere llevar el club".



LOS EXENTRENADORES: "La juventud entra en el Athletic"

Exentrenadores del Athletic que también fueron jugadores del club como Javier Clemente (Barakaldo, 1950) y Javier Irureta (Irun, 1948) también se refieren en términos positivos a Uriarte. "La juventud entra en el Athletic", subraya en ese sentido el irundarra, quien añade que el exitoso empresario bilbaino "es joven y es probable que innove al tener una forma adelantada de trabajar debido a su perfil profesional. Lo único que puedo decir es que tenga toda la suerte del mundo y que el club esté por encima de todo". "El discurso que llevaba en la campaña electoral iba muy bien y en mi casa le han votado", desvela asimismo Irureta, sabedor de que "es muy importante que todos remen en la misma dirección a partir de ahora y creo que así será. El final de las elecciones en ese sentido fue muy correcto con saludos entre los tres candidatos y con mensajes que van en esa dirección".

Clemente, sin embargo, no las tiene todas consigo: "Siempre se dice que tiene que ser así, pero una cosa es el propósito y otra lo que termina ocurriendo. También se dijo después de las elecciones de 2018 con Elizegi y no pasó. Ojalá esta vez sí sea así, no haya fricciones y sea una directiva que ante la incomodidad de tener que hacer muchas cosas en el club, sea apoyada por toda la masa social. Eso es lo ideal, pero tengo mis dudas de que pase". En cuanto a la figura de Uriarte, Clemente declara que "es un tío joven, lo veo dinámico y espero que escuche a mucha gente sobre cosas que quizás desconoce. La juventud tiene esa virtud y espero también que sea valiente. Si lo es, me agradará".

Dicho lo cual, el de Barakaldo admite que "lo que me preocupa del Athletic es el tema deportivo y veía inviable que viniera Bielsa. Para mí hubiera sido muy negativo para el club y, por tanto, mi votación fundamentalmente fue por Ernesto Valverde".



LOS EXJUGADORES: "El mundo del fútbol es una selva"

En el capítulo de exjugadores, antiguos leones como Ismael Urtubi (Barakaldo, 1961), Andoni Cedrún (Durango, 1960) e Ismael Urzaiz (Tutera, 1971) también dan su opinión respecto al aterrizaje de Uriarte en Ibaigane. "Los socios del Athletic han elegido a Jon Uriarte y ha sido una victoria holgada, lo que significa que tiene el apoyo de una gran mayoría", resalta Urzaiz, quien indica que "lo que hace falta ahora es que en un club como el nuestro rememos todos en la misma dirección y ayudemos al nuevo presidente a que pueda llevar a cabo su proyecto, el cual ha calado a todos los niveles y me parece genial".

"Es incontestable que está acostumbrado a trabajar con equipos amplios de trabajo, es una persona emprendedora que tiene a mucha gente a su cargo y sabe direccionar grupos, lo cual es dificilísimo. El mundo del fútbol es distinto, porque a veces dos más dos no son cuatro, pero hay que sumar entre todos", añade el exdelantero de Tutera, a cuyo discurso se abraza Cedrún al defender que "es fundamental que dejen trabajar al nuevo presidente" y considerar que la clave de su aplastante victoria en las urnas se ha debido a que "en el Athletic se ha producido un cambio generacional que quiere dar un nuevo aire al club".

"Espero que Uriarte lleve la presidencia con sentido común y se dé cuenta de que el fútbol es distinto al mundo empresarial en sí. Es otra cosa, una selva. Se dará cuenta de que con muchas cosas no estará de acuerdo, pero también le servirá de aprendizaje en el día a día", finaliza Cedrún, mientras que Urtubi, "sorprendido" por la holgada victoria del empresario bilbaino, afirma encontrarse a la espera de saber "qué significa exactamente transformar el club, porque es difícil inventar la pólvora a estas alturas y más en el Athletic, pero una vez pasadas las elecciones no debe haber ningún tipo de fractura social. Ha ganado Uriarte y hay que ayudarle en todos los sentidos empezando por las dos candidaturas que no han ganado y siguiendo por el resto por el bien del Athletic. El apoyo tiene que ser máximo".