Jon Uriarte: "Queremos acabar con la fractura social"

Jon Uriarte no pudo, ni quiso esconder su desbordante felicidad tras proclamarse presidente del Athletic. Vencedor en todas las urnas ante las candidaturas lideradas por Iñaki Arechabaleta y Ricardo Barkala, el empresario bilbaino cumplió el novedoso protocolo para su ansiada proclamación de presidente en San Mamés, donde fue fotografiado primero por los medios gráficos en la zona de vestuarios para saltar al césped acto seguido arropado por toda su junta directiva. Fue allí, sobre el verde de La Catedral, donde Uriarte tuvo su primer contacto con un pequeño sector de la afición rojiblanca, el cual aplaudió al nuevo máximo mandatario rojiblanco antes de que este se dirigiera a ellos.

"Acabo de entender a qué se refería Valdano con miedo escénico. Madre mía. Perdón por la voz, porque he hablado con muchos socios y socias a lo largo del día y uno va teniendo una edad, a pesar de que éramos la candidatura de los jóvenes", lanzó ya sobre el césped de San Mamés Uriarte segundos después de escuchar el himno del Athletic. Antes, durante el acto de proclamación por parte de la junta electoral, Uriarte fue agasajado por Aitor Elizegi y José Ángel Iribar con una camiseta del Athletic con su apellido y el número 33 al convertirse en el trigésimo tercer presidente en la historia del club.

En dicha ceremonia, visiblemente emocionado, Uriarte dio las gracias en primer lugar a "todos mis compañeros de equipo por el trabajazo que han hecho durante estas seis semanas, en las que ha habido momentos de crisis, pero también muchos muy divertidos". "Gracias también a Iñaki (Arechabaleta) y Ricardo (Barkala). Hemos tenido momentos de tensión durante la campaña, pero ambos han venido a felicitarme a mí y al resto de mi equipo donde estábamos y ha sido un detalle muy bonito, por lo que quiero darles las gracias por ello", destacó también el nuevo presidente rojiblanco, que también agradeció la participación "a todos los socios y socias del Athletic, tanto a los que nos han votado como a los que no. Venimos a hacer un proceso de transformación del club y no queremos hacer ninguna revolución porque no vamos a entrar como un elefante en una cacharrería, pero para iniciar ese proceso necesitamos el apoyo de todos".



LA VICTORIA

"No sé exactamente por cuánto hemos ganado, pero no es algo que me preocupe en exceso, porque lo que queríamos era ganar. Se demuestra, eso sí, que la mayoría de socios quería este proceso de transformación", añadió el propio Uriarte, quien no quiso olvidarse de los medios de comunicación. A ellos se refirió para darles también "las gracias". "Durante la campaña hemos tenido también nuestros rifirrafes y perdón por mandar documentos a la 1.00 hora de la madrugada, pero prometemos que no se va a repetir", apuntó también el presidente entrante, qien hizo saber que "nuestro objetivo primordial y más importante de todos en estos cuatro años va a ser volver a unir a toda la familia del Athletic. Tenemos que dejar atrás el conflicto y la fractura social. Somos la candidatura de la ilusión, es lo que queremos generar y lo que vamos a intentar hacer durante los cuatro próximos años".

En cuanto a las claves de su incontestable triunfo, Uriarte indicó que "hemos conectado con la masa social, pero lo más importante ya digo que es que la masa social quiere un cambio y ha visto que somos el equipo apropiado para ello".