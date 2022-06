Iñaki Arechabaleta: "Nos hemos encontrado un Bielsa diferente, un entrenador de futuro"

Iñaki Arechabaleta ha sido el segundo aspirante a la presidencia del Athletic entrevistado en DEIA y Onda Vasca. El máximo responsable de la plancha de Arechabaleta Taldea ha repasado sus impresiones a 48 horas de que los socios y socias del Athletic acudan a las urnas de San Mamés.



Durante la conversación de más de una hora de duración, Iñaki Arechabaleta ha repasado las líneas generales de sus proyectos, con especial atención en el deportivo, apartado que aún no ha sido presentado en su totalidad en la estructura masculina (sí lo hizo con la femenina) pero del que conocemos el nombre del entrenador del primer equipo.





El técnico argentino Marcelo Bielsa es el elegido por Iñaki Arechabaleta para ocupar el banquillo rojiblanco en caso de vencer las elecciones. Presentado en sociedad el pasado lunes a través de un extenso vídeo, Arechabaleta reconoce que "un equipo ofensivo, dinámico". Sin conocer la disposición del técnico asturiano de formar parte o no del Athletic para la siguiente campaña,y descubrieron un Bielsa que "había evolucionado" y cuya experiencia europea en sus últimas temporadas le posicionaba en el "top 5" de entrenadores a nivel mundial. "Conseguimos contactar con él y", ha admitido Arechabaleta, que ha puesto el foco en diferenciar el perfil actual del argentino con respecto a su anterior etapa en Bilbao. "Es otro Bielsa. Le veo más potente desde el punto de vista deportivo y humano. Ha evolucionado y es un profesional como la copa de un pino", ha afirmado el aspirante.Dentro del bloque deportivo, Arechabaleta ha incidido en la necesidad de, en primer lugar, "" para poder implantar "una metodología propia". "A partir de ahí nos gustaría poder trabajar en un plan a ocho o diez años basado en grandes profesionales e inversión en nuevas tecnologías", ha explicado Arechabaleta , que también ha lamentado que "es una desventaja deportiva tremenda". Para conseguir paliar este efecto, la candidatura de Arechabaleta Taldea tiene claro que hay que trabajar en un plan "tan bueno que cambiar Lezama dentro de 4 años sea negativo para el club". Entre las medidas que llevará a cabo esta plancha si son la lista más votada, se encuentran laEl jueves a partir de las 11:30 horas Iñaki Arechabaleta presentará a su. Entre los nombres descartados para este puesto se encuentran el de"Es un director deportivo que mirará hacia dentro, no hacia fuera. Es una persona excepcional y estamos cuidando mucho las capacidades humanas de las personas", ha zanjado el aspirante antes de ensalzar su equipo humano que ha dicho está remando "en una misma dirección, algo que no siempre ocurre en el Athletic".