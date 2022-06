Iñaki Arechabaleta: "Griezmann entra absolutamente en la filosofía del Athletic"

Iñaki Arechabaleta ha sido entrevistado por José Manuel Monje y Aitor Martínez, dentro de las entrevistas que Grupo Noticias está realizando, desde el Hotel Ercilla de Bilbao, a los candidatos a presidir el Athletic tras las elecciones del próximo día 24 de junio.

ANTOINE GRIEZMANN

Iñaki Arechabaleta ha sido muy claro y contundente en muchos aspectos, uno de ellos Antoine Griezmann del que ha dicho que "entra absolutamente dentro de la política y la filosofía del Athletic. Empezó en la cantera de la Real con 13 años. Por ahí cumple la filosofía, pero en este momento Griezmann es inalcanzable para el Athletic. Asensio no entra en la filosofía".

Arechabaleta se ha mostrado muy sincero al reconocer que "no me agobia la campaña, no me agobia enfrentarme a los medios o hacer una rueda de prensa. Me agobia un poco la responsabilidad de ser presidente del Athletic. Eso es lo que realmente me quita un poco el sueño, encontrarme el día 25 con la responsabilidad de liderar no solo un proyecto, sino liderar un pueblo, liderar un sentimiento, liderar una afición y eso es tela marinera".

FÚTBOL FEMENINO

El líder de 'Arechabaleta Taldea' ha tenido un apartado especial con el fútbol femenino. "Estoy muy ilusionado con el proyecto femenino. Tenemos que parar ese goteo de salida de las mejores jugadoras cada año y queremos tomar medidas desde ya". También ha resaltado Arechabaleta que "queremos cuidar y estabilizar la plantilla y estar muy atentos en los refuerzos que podamos conseguir. Vamos a ser ambiciosos con el equipo femenino. Además, tenemos una ventaja competitiva muy importante y es que tenemos a los tres equipos en las tres primeras categorías".

MARCELINO

También ha sido interesante conocer la opinión de Iñaki Arachabaleta sobre Marcelino García Toral. El candidato a la presidencia del club rojiblanco ha dicho: "La verdad, la verdad, o mi verdad, es que no tuve ocasión de contratar a Marcelino. Cuando yo le pregunto sobre determinadas cosas, quizá ya había pasado tiempo, quizá él ya estaba madurando la idea de marcharse por lo que fuese. He dicho por activa y por pasiva que es un gran profesional y un gran entrenador. Le dije a él que tenía que haber renovado en marzo y que nos hubiese quitado este problema de encima e incluso el mismo Bielsa lo dijo, primero Marcelino". Iñaki Arechabaleta ha zanjado este tema sentenciando "yo, desde luego, no me considero en absoluto culpable de que se haya ido Marcelino".