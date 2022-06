Jon Uriarte: "Creo que la etapa de Bielsa ya pasó"

El proyecto deportivo de Jon Uriarte verá la luz este martes a partir de las 10.30 horas. No ha querido adelantar ningún nombre el empresario bilbaino en sus distintas intervenciones, pues aplazó al acto de este martes para empezar a conocerse "los tan ansiados nombres", tal como indicó en Radio Marca. Para el candidato más joven de los tres que concurren a las elecciones, no obstante, los nombres "no son lo más importante, sino los proyectos, que en nuestro caso los componen varias iniciativas, objetivos, indicadores y calendario de ejecución para rendir cuentas, y las personas, que son las que ejecutan los proyectos".

Respecto a la figura del entrenador, eso sí, Uriarte se ha expresado sin tapujos. Lo ha hecho en Radio Marca y en la Cadena Ser, donde ha sido contundente al referirse a Marcelo Bielsa, el técnico escogido por Iñaki Arechabaleta. Cuestionado por el rosarino, el emprendedor bilbaino afirma que "yo no creo que sea la persona apropiada para entrenar al Athletic hoy en día. Creo que la etapa de Bielsa ya pasó y que el Athletic necesita personas diferentes y que no generen conflicto, ni problemas después de su marcha y que vengan a un club no tanto con el rendimiento a corto plazo y el sacar jugo, por no decir exprimir, de los jugadores de forma instantánea".

"En nuestro proyecto no hay cabida para Marcelo", ha sentenciado asimismo en Radio Marca el propio Uriarte, quien asegura en dichos micrófonos respecto a la importancia del nombre del entrenador que "la estrategia de marketing, ventas y merchandising la tenemos para otras áreas del club. En cuanto al entrenador no pensamos en juegos artificiales, ni en vender una imagen. Nos preocupa que esa persona sea la idónea para llevar al equipo masculino a otro nivel y no estamos tan preocupados por si va a conseguir más o menos votos".



LA MASA SOCIAL

"Lo que menos nos preocupa es si la persona es muy vendible o no para que sea aceptada por los socios y las socias, porque la masa social del Athletic es las más entendida de LaLiga y sabe analizar las cosas y discernir entre el corto y medio plazo. Va a entender perfectamente que la figura de nuestro entrenador encaja perfectamente en la cultura del club y que rejuveneciendo la plantilla y dando oportunidades a los chavales va a conseguir alcanzar los máximos objetivos", apostilla Uriarte, quien advierte que "parece que los socios y las socias del Athletic somos tontos, pero no es así. Aquí se sabe mucho de fútbol y los socios y socias no están preocupados solo por el entrenador".