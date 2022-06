Arechabaleta no habla de Bielsa y peina el mercado

No será hasta el lunes cuando Iñaki Arechabaleta dé a conocer la identidad del entrenador que se haría cargo del Athletic en caso de que su candidatura salga victoriosa el próximo día 24 de junio en San Mamés, pero en la presentación de su proyecto económico no faltaron las preguntas en relación a la figura de Marcelo Bielsa. El candidato deustuarra, lejos de confirmar un acuerdo con el rosarino, tiró balones fuera y se limitó a señalar que "la presentación del entrenador la haremos el próximo lunes y sintiéndolo mucho no puedo dar datos adicionales al respecto". "El lunes tendremos imagen de él o presencia, ya veremos", añadió únicamente Arechabaleta a otra pregunta relacionada con la manera en la que se desarrollará dicha presentación.

Menos esquivo se mostró el candidato bilbaino al ser cuestionado por la posibilidad de reforzar la primera plantilla masculina de cara a la próxima temporada, ante lo cual volvió a asegurar que "queremos hacer un esfuerzo en el corto plazo y tenemos bastante dinero en la caja para poder emplearlo en el reforzamiento de la primera plantilla". Ander Herrera, uno de los nombres que sonaron al inicio de la carrera electoral, está descartado por su candidatura, toda vez que "la única noticia que tengo sobre él, además de la ilusión que me hizo personalmente saber que es socio del Athletic y que me diera su firma, es que el año que viene va a estar en el París Saint-Germain. No tengo más referencias y, por tanto, no lo hemos considerado a efectos deportivos".

GRIEZMANN

Respecto a algunos de los nombres publicados como posibles objetivos del grupo de trabajo de Arechabaleta, con mención especial al de Griezmann, el deustuarra apuntó que "si me permitís, no voy a dar nombres, porque creo que no es conveniente al ser todavía candidato a la presidencia del Athletic. He hablado de bastantes jugadores con clubes y varios intermediarios y podemos poner los dedos de una mano y pocos más para encontrar en estos momentos jugadores de nivel que pudiesen reforzar el Athletic. Lo que hemos hecho, a instancias del equipo deportivo y del entrenador que presentaremos el lunes, es ponernos a trabajar con unos nombres para poder cerrarlos cuanto antes una vez entremos en el club y veamos cuál es la situación para poder tenerlos aquí cuanto antes, mejor".

"La pretemporada empieza el 4 o 5 de julio y el 12 de agosto tenemos el primer partido de liga, por tanto, vamos a intentar acelerar a tope ese proceso de adquisición para reforzar el equipo sin hacer locuras. Hay algún nombre en el objetivo y tratos avanzados, pero permitidme no decir nombres, porque son gente que están en otros equipos y cualquier detalle que se nos pueda escapar puede ir en contra del Athletic", finalizó Arechabaleta.