El Athletic remonta ante el Madrid CFF en un minuto mágico

El camino es muy largo y con la incertidumbre de que se pueda llegar al premio final de jugar en Europa. Y es que llegar a la competición europea para el Athletic se ha alejado demasiado y el reto se ha puesto verdaderamente complicado. Pero el camino correcto es este. Si hay alguna opción se debe ser sumando de tres en tres como hizo ayer el conjunto rojiblanco frente a un rival complicado y rocoso como lo es el Madrid CFF plagado de jugadoras brasileñas en su once inicial.



Las cosas no empezaron nada bien para las jugadoras de Iraia Iturregi. Muy pronto la brasileña Geyse exhibió su peligro inminente al cazar un rechace de la defensa rojiblanca y con un disparo raso cerca del palo de Quiñones convirtió su décimo octavo tanto en liga que le permite a la delantera, por el omento, ser la segunda máxima realizadora de la Liga Iberdrola, rodeada de jugadoras del Barcelona. El Athletic asumió la iniciativa e insistió en la búsqueda de la igualada y las madrileñas apostaron por la explosividad de Geyse para desbordar y provocar por banda izquierda. Lucía no pudo aprovechar un envío de Yulema y su finalización con rosca se marchó muy cerca del poste. Moraza también buscó el gol pero su centro chut lo despejó la defensa blanca con la cabeza. El dominio local era cada vez mayor pero el Madrid tampoco pasaba realmente apuros cerca de su área. Aunque, justo antes del descanso, llegó el momento explosivo de las bilbaínas que las permitió afrontar el resto del partido de otra manera. Yulema Corres se lo guisó y se lo comió ella misma dentro del área y batió por bajo a la portera visitante sellando el ansiado empate. Y, en el minuto siguiente, sin reacción posible para las madrileñas, Azkona hizo de oro de cabeza un balón enviado y medido desde la derecha de Oguiza. El peso del partido de las de casa tenía su premio en forma de voltereta: en un minuto mágico, dos goles.



Tras el descanso, las molestias de Yulema Corres dejaron su sitio en la punta de ataque a Nekane. El Athletic buscó dormir el encuentro y lo consiguió. Una falta lateral del Madrid acabó con un remate de cabeza de Lauren que se marchó fuera por poco, tras la salida en falso de Quiñones. La finalización de Azkona, tras una maniobra perfecta en el área pequeña visitante, fue taponada y desbaratada por la defensa visitante. Por las madrileñas, solo Geyse seguía dando muestras de su peligro. Arriba remató Bonsegundo desde el punto de penalti. Los minutos pasaban y el Athletic mantenía el control del partido con un rival que no parecía llegar con el suficiente peligro como para poder rescatar algún punto en Lezama. Con el marcador a favor en la primera mitad, el Madrid CFF había mostrado su solidez, pero con el marcador en contra, en la segunda, no era capaz de construir el juego suficiente como para sumar en Lezama. En los últimos minutos el Athletic defendió bien el marcador y Laurita cabeceó fuera en un nuevo centro al área de las bilbaínas. Ahora, nuevo parón. El Athletic no vuelve a la competición hasta dentro de quince días, cuando afronte la salida a Villarreal.





LABURPENA I RESUMEN



FICHA TÉCNICA

ATHLETIC: Quiñones, Oihane, Valdezate, Garazi, Moraza, Oguiza (Min. 71, Itxaso), Pinedo (Min. 77, Mariana), Azkona, Erika (Min. 77, Eunate), Lucía García y Yulema Corres (Min. 46, Nekane).

MADRID CFF: Natalia, 3 Antonia, 5 Antonia, Lauren (Min. 85, Madsen), Itzi Pinillos (Min. 62, Laurita), Silvia, Young Ju, Bonsegundo (Min. 70, Nuria Martínez), Victoria (Min. 72, Lucía Pardo), Geyse y Gabi Nunes.

Goles: 0-1: Min. 3; Geyse. 1-1: Min. 42; Yulema Corres. 2-1: Min. 43; Azkona.

Árbitra: Martínez Madrona (colegio murciano). Mostró tarjeta amarilla a la local Erika y a la visitante Gabi Nunes.

Incidencias: 400 espectadores en partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la Primera Iberdrola disputado en Lezama