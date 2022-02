El Athletic dio la talla pero acabó goleado

ATHLETIC: Quiñones, Oihane, Valdezate, Garazi Murua, Moraza, Unzué (Min. 46, Oguiza), Itxaso, Azkona (Min. 82, Erika), Peke (Min. 72, Arana), Eunate y Lucía García.

BARCELONA: Paños, Paredes (Min. 34, Pereira), Mapi, Leila (Min. 64, Rolfo), Alexia, Patri (Min. 64, Engen), Torrejón, Jenni Hermoso, Mariona (Min. 72, Pina), Oshoala (Min. 64, Aitana) y Martens.

Goles: 0-1: Min. 41; Torrejón. 0-2: Min. 50; Oshoala. 0-3: Min. 63; Mariona.

Árbitra: Martínez Madrona (colegio murciano). Mostró tarjeta amarilla al entrenador visitante y a Mariona.

Incidencias: 2100 espectadores en partido correspondiente a la vigésimo segunda jornada de la Primera Iberdrola disputado en Lezama



El Athletic cumplió el papel de gran rival y cedió en casa frente al todopoderoso Barcelona. El conjunto de Iraia Iturregi se comportó como un rival pegajoso y complicado aunque la calidad del Barcelona acabó por imponerse y el gol justo antes del descanso de Marta Torrejón puso en bandeja el triunfo al conjunto blaugrana que no tuvo más mantener su ritmo en la segunda mitad para aumentar a tres tantos su diferencia en el marcador.

La presión muy alta y asfixiante de las locales incomodó de inicio el juego avasallador y dominante del Barcelona. Paños tuvo que emplearse de cabeza ante la presión de Lucía. Azkona desde lejos probó suerte en unos primeros instantes osados de las bilbainas. Otra vez que Paños tuvo que salir de su área por la presión local. Itxaso y Unzué también probaron suerte desde lejos. Eran los mejores minutos de las de casa. Una nueva contra desde Quiñones buscando a Lucía provocó apuros que finalizaron con un choque entre Paños y Leila. Una triple ocasión del Barcelona avisaba de su peligrosidad pero entre Quiñones y Valdezate, sobre la raya, evitaron el tanto. Las catalanas querían tomar ventaja cuanto antes. Quiñones y después Oihane sobre la línea volvieron a evitar el gol de Jenni. Alexia lo intentó desde lejos. Después, Torrejón remató contra Moraza. El Barça no encontraba espacios y la defensa del Athletic, muy atenta y solidaria, iba salvando dificultades. Martens disparó arriba. Irene Paredes con problemas físicos tuvo que retirarse lesionada antes del descanso. Oihane entró por la derecha y su centro largo al segundo palo encontró a Eunate casi sin ángulo que no pudo rematar con éxito. Fue una buena ocasión local. El Athletic se mostraba muy concentrado e incluso hacía daño al rival. Pero un error de Valdezate en la salida de balón lo aprovechó Torrejón para combinar con Alexia y el remate de Oshoala lo despejó Quiñones en primera instancia y lo convirtió Marta Torrejón en el primer gol.

En la segunda parte, Unzué, también por lesión, no pudo saltar al verde. De nuevo un error en el despeje de Oguiza lo finalizó en semifallo Oshoala y el esférico acabó en las manos de Quiñones. Pero pronto sentenció el Barcelona. Torrejón se inventó un sombrero en una jugada combinada de las blaugranas y la nigeriana Oshoala por fin logró poner el balón lejos del alcance de Quiñones. Lucía intentó recortar en el marcador pero el balón lo estampó en la defensa. Mariona hizo el tercero al alojar junto al palo un balón cabeceado por Oshoala. De cabeza Jenni pudo hacer el cuarto y a Alexia también se le marchó arriba su remate de cabeza. Erika tuvo el gol en sus botas. El Athletic cumplió con creces.



EL ATHLETIC TUVO QUE CERRAR EL AFORO

Con el 85% del aforo superado, el Athletic tuvo que cerrar el acceso a Lezama cumpliendo la normativa en medidas de prevención sanitarias del Gobierno vasco, por lo que numerosos aficionados no pudieron presenciar el encuentro. El Athletic no vuelve a la competición hasta dentro de quince días, cuando entre semana dispute en Lezama su eliminatoria de Copa frente al Sevilla.