Lucía García y Keane se lucen con sus dobletes

El Athletic perdió la oportunidad de asentar su tercera plaza, con opción a Champions, al lograr tan solo un empate ante la visita del Sporting de Huelva, el único equipo de la Primera Iberdrola que aún no conoce el triunfo. La visita del conjunto andaluz, un rival en una mala situación clasificatoria, con tan solo cinco empates en su haber, sobre el papel, podría parecer una victoria segura para el Athletic. Pero nada más lejos de la realidad. Las onubenses demostraron ser un rival sin victorias pero tremendamente competitivo y al Athletic le tocó siempre viajar a contracorriente en un partido en el que las protagonistas fueron Lucía García y la norteamericana Keane por su acierto goleador.

Nada más empezar un balón largo de Naroa a la espalda de la defensa encontró a Azkona que, como el día del Levante, asistió al centro para buscar a Lucía García pero la portera anduvo lista y desbarató la ocasión. En el primer acercamiento del Sporting, Kanteh centró desde la derecha para encontrar en el primer palo el remate de cabeza de Keane logrando el primer gol. Las ideas locales no estaban muy claras, a pesar de tener la posesión le costaba traspasar la tela de araña de su rival. Oguiza no pudo marcar a la salida de un córner. Al cuarto de hora, Yulema a la media vuelta desde la frontal estuvo a punto de lograr la igualada. Después llegó el tanto del empate, obra de Lucía García, que se acomodó el balón en un espacio muy reducido alojando el balón por la escuadra tras tocar la portera. Poco le duró la alegría al conjunto bilbaíno ya que las visitantes consiguieron subir el 1-2 al marcador en un disparo dentro del área de la norteamericana Keane, ante la débil oposición de Gimbert, sellando su doblete particular. De la Nava desbarató con los pies el remate de Kanteh que buscaba ampliar la cuenta visitante. Lucía lo intentó antes del descanso.

El partido se volvió loco en la segunda parte. Yulema no pudo rematar y Lucía puso a prueba a Dolan. Pero a la contra el Sporting también creaba peligro. Kanteh remató al lateral de la red y De la Nava evitó el tercero en un disparo de Anita. Yulema tampoco acertó en el área. El tanto del empate nació en un robo de balón de Itxaso con pase largo sobre Lucía García que selló con sutileza también su doblete. En la réplica, Mayra remató fuera por poco. Sobre la bocina Eunate estrelló el balón en el larguero y seguido, Lucía disparó con intención pero el balón rozó el poste. La siguiente cita del Athletic será el viaje a la ciudad condal para enfrentarse al líder Barcelona, pero antes habrá parón liguero.



FICHA TÉCNICA

ATHLETIC: De La Nava, Naroa, Valdezate (Min. 46, Oihane), Garazi, Moraza (Min. 85, Eunate), Unzué, Oguiza (Min. 69, Itxaso), Azkona (Min. 69, Arana), Yulema Corres, Lucía García y Peke (Min. 68, Nekane).

SPORTING DE HUELVA: Dolan, Fisher, Santana, Patri Ojeda, Judith, Castelló, Kanteh, Chini (Min. 59, Mayra), Abilda, Anita Marcos (Min. 77, Gey) y Keane.

Goles: 0-1: Min. 8; Keane. 1-1: Min. 22; Lucía García. 1-2: Min. 25; Keane. 2-2: Min. 81; Lucía García.

Árbitra: Sánchez Miguel (catalana). Mostró tarjeta amarilla a la local Naroa y a la visitante Chini, Abilda, Dolán, Castelló y Mayra.

Incidencias: 500 espectadores en partido correspondiente a la décimo primera jornada de la Primera Iberdrola disputado en Lezama.