2.000 entradas a la venta para el derbi femenino entre el Athletic y la Real.

San Mamés acogerá el domingo el primer partido de pago desde el inicio de la pandemia del covid-19. El derbi femenino que disputarán desde las 12.00 horas el Athletic y la Real Sociedad, correspondiente a la segunda jornada de la Primera Iberdrola, albergará al público en general una vez que la masa social de la entidad no ha agotado en el periodo de inscripciones el cupo máximo de unas 15.500 localidades para presenciar el choque de las leonas, que regresan a La Catedral 20 meses después de enfrentarse en el mismo escenario al poderosísimo Barcelona. La propia entidad bilbaina abrió ayer martes la posibilidad de que el público en general pueda presenciar el derbi al módico precio de 5 euros, que se reducen a 2 euros para los menores de 15 años. El club no informa de la cantidad de esas entradas, aunque a las 20.30 horas de ayer eran 2.032 las localidades que estaban disponibles para su adquisición a través de la página web. Al mismo tiempo, el Athletic recordaba en el mismo comunicado a los socios "que no se apuntaron la semana pasada que tienen la oportunidad de sacar aún su entrada a coste cero introduciendo su código de socio/a".

El del domingo, día 12, será el momento del femenino en San Mamés y diez días después, el martes 22, el Athletic disputará su tercer encuentro de la presente liga en San Mamés frente al Rayo Vallecano que dirige Andoni Iraola, el cuarto jugador rojiblanco de la historia con más partidos jugados. Ibaigane abrió ayer martes el plazo de inscripción, que se extiende hasta las 17.00 horas del lunes, a los socios interesados en presenciar este choque en La Catedral, donde a día de hoy y a la espera de una posible revisión del LABI del Gobierno vasco el aforo máximo se mantiene en el 30%. La Junta Directiva insiste en su fórmula del reparto de las más de 15.500 localidades y vuelve a reservar el 10% de las mismas a los socios de mayor antigüedad. Para el resto, tendrán preferencia los socios que no tuvieron localidad ni ante el Barcelona ni ante el Mallorca, después tendrán prioridad los que hayan visto uno de los dos partidos y, por último, quienes hayan asistido a San Mamés a los dos encuentros referidos.