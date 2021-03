Lucía vale por tres puntos para el Athletic

Rayo Vallecano 2

Athletic 3

RAYO VALLECANO: Larqué, Auñón, Struck (Min. 26, Hayden), Andújar, Zaira (Min. 57, Aedo), Pilar García, Paula Fernández, Isadora (Min. 57, Elena Martínez), Sheila García, Bulatovic y Tere.

ATHLETIC: De la Nava, Oihane, Valdezate, Gimbert, Eunate (Min. 65, Azkona), Oguiza (Min. 74, Monente), Unzué (Min. 85, Marta Perea), Istillart, Lucía García, Moraza (Min. 85, Cirauqui) y Yulema Corres (Min. 74, Nekane).

Goles: 0-1: Min. 11; Lucía García. 0-2: Min. 17; Lucía García. 1-2: Min. 22; Bulatovic. 1-3: Min. 53; Lucía García. 2-3: Min. 59; Tere.

Árbitra: Martínez Madrona (murciana). Expulsó a la local Andújar (Min. 81) y amonestó a la local Bulatovic y a visitantes Oihane y Unzué.

Incidencias: Sin espectadores en la ciudad deportiva del Rayo Vallecano.

El Athletic se reconcilió con el triunfo en Madrid tras superar a un Rayo Vallecano al que se le acerca en la clasificación. El conjunto rojiblanco, que sufrió hasta el final, como no podía ser de otra forma, suma tres puntos que le permiten despegarse de la zona peligrosa, gracias a la actuación estelar de Lucía García, que reapareció en su faceta goleadora, logrando tres tantos.

El partido resultó loco, sin ataduras. En los primeros minutos Lucía García gozó de la primera clara ocasión, cuyo remate tras marcharse en velocidad de su par, se marchó rozando el palo. Seguido, Eunate probó suerte con un disparo a media altura que neutralizó Larqué. Y, a la tercera, acertó Lucía García, cuando batió por bajo a la portera local, después de hacer una pared con Yulema. En pleno delirio visitante llegó el segundo gol. Yulema habilitó a Moraza por la derecha y su centro al segundo palo encontró a Lucía García que, tocada por las hadas, no tuvo más que empujar el balón. Las madrileñas no tenían respuesta y a la desesperada recortaron distancias en el marcador cuando Bulatovic recibió un balón en la frontal y tras un recorte a Gimbert superó a De la Nava. Las vizcaínas llegaban con facilidad a la meta rival. En una contra visitante llegaron hasta cuatro jugadoras que no acertaron a pudieron con éxito su jugada. Yulema combinó con Lucía y ésta dejó atrás el esférico para Unzué pero Larqué neutralizó con sus puños la gran ocasión bilbaína antes del descanso. Seguido, Gimbert, en el segundo palo, remató desviado a la salida de un córner.

Tras el descanso Lucía completó su mañana mágica con su hat-trick, después de una asistencia de Yulema Corres. La delantera rojiblanca suma doce tantos en liga. Pero las madrileñas contestaron, de nuevo, pronto en el marcador dejando las espadas en alto hasta el final. Fue Tere, tras un pase de Bulatovic, que, escorada y cayéndose, superó la oposición de Gimbert con un disparo raso cruzado que tropezó en el poste antes de llegar a la red. Quedaba tiempo y el Athletic no quería caer en errores pasados. Andrea estuvo muy atenta en un disparo de Sheila con intención. Luego, sería Elena Martínez la que remató al palo, con un Rayo que buscaba con insistencia la igualada.

Expulsión

En los últimos instantes el Rayo se quedó en inferioridad ya que su central Andújar acabó expulsada por una segunda tarjeta amarilla en una falta al borde del área sobre Lucía García. Al final, Azkona con su derecha estampó el esférico en el larguero en lo que pudo ser la sentencia rojiblanca. Y en la respuesta, a la montenegrina Bulatovic se le escapó el balón en un cabezazo entre dos rivales en lo que pudo ser otro final infeliz para el Athletic en el último minuto. La historia esta vez no fue cruel. La próxima cita del Athletic será el domingo a las 11.30 horas con la visita a Lezama del Sporting de Huelva.