Berenguer no se pone límites

Alex Berenguer (Barañain, 4-VII-1995) está lanzado. Titular en las cuatro últimas jornadas de liga, el navarro sumó contra el Elche su segundo gol de la temporada en el campeonato de la regularidad tras estrenarse el pasado 14 de febrero en la visita al Mallorca. Su tanto frente al conjunto ilicitano, de bella factura al conectar un inapelable remate acrobático ante el que nada pudo hacer Edgar Badía, sirvió para abrir el marcador en un encuentro en el que el de Barañain volvió a resultar un quebradero de cabeza para la zaga rival. Llegó a marcar otro gol, de hecho, pero fue invalidado por un ajustado fuera de juego.

Las mejores imágenes del Athletic - Elche. Fotos: Pablo Viñas



s. No pudo colaborar con gol, ni asistencia en la visita del Getafe a, pero ayer volvió a ser decisivo ante la portería rival para confirmar así una línea ascendente que comenzó a marcar con su zarpazo copero ante el Real Madrid en los cuartos de final del torneo del K.O.

Berenguer, sin embargo, quiere más. No se pone límites. "Desde enero o febrero he ido mejorando, voy demostrando el nivel que había dado el año pasado y es a base de trabajo después del pequeño bache que tuve entre noviembre y diciembre, aunque todavía puedo mejorar más", advirtió tras la cita frente al Elche el de Barañain, quien ha recuperado el ansiado rol de protagonista que llegó a perder durante el transcurso de la temporada en favor de Nico Williams. Clave de nuevo para Marcelino, Berenguer atraviesa un gran estado de forma y mira hacia el futuro con optimismo.

europa







"Este era un partido importante, jugábamos en casa y sabíamos que teníamos que sumar los tres puntos. Creo que hemos hecho un partido muy bueno y lo único malo es ese gol que nos han metido en los minutos finales y que no tenía que haber pasado, pero ha sido un partido muy completo en ataque y en defensa y esta es la línea a seguir para llegar a Europa", manifestó el navarro en declaraciones recogidas y difundidas por el Athletic, en las cuales advirtió también que "ahora nos toca ir a Villarreal y vamos a ir con confianza, porque estamos haciendo las cosas bien, estamos jugando bien y podemos ganar a cualquiera".