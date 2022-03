Marcelino no ve aún a García de Albéniz para el primer equipo del Athletic

El Athletic hizo público el martes que Mikel Balenziaga continuará una temporada más, hasta el 30 de junio de 2023 concretamente, defendiendo los intereses del conjunto rojiblanco. Al respecto, Marcelino García Toral ha recordado que cuando un puñado de días atrás se le cuestionó al respecto de la posible continuidad del lateral de Zumarraga ya se mostró favorable a ella. "Es un futbolista que compite mucho y bien, tanto desde la temporada pasada cuando yo llegué como en esta. Mucho y bien. Y eso es lo inmediato. Aparte de tener otros muchísimos valores como profesional y persona", ha expuesto.

Acto seguido ha asegurado que no ve a nadie en la cantera que pueda, al menos a corto plazo, ofrecer el rendimiento de Balenziaga. Y claro, con Imanol García de Albéniz cedido en el Mirandés y señalado como una de las bazas de Lezama para el corto y medio plazo, hay quien no ha comprendido muy bien las palabras del técnico, quien ha ofrecido su punto de vista de la siguiente manera: "No soy yo quién para decir si el Athletic produce en la cantera. A mí me parece que ahora mismo no se ve un sustituto claro en esa posición para jugar en el Athletic"



Marcelino ha continuado con su explicación recordando algo que ya explicó en la recta final de la pasada temporada: "Como dije muchas veces, los futbolistas de la cantera del Athletic tienen que picar a la puerta. Los hay que pican y se quedan, pero hay que picar. Entonces no es por el hecho de que soy de aquí proporcionarle ese paso. El Athletic es un club muy grande, con una gran historia, la camiseta del Athletic pesa y los jugadores jóvenes tienen que saber que no se les regala su aparición. Sino que se la ganan ellos a través de esfuerzo, de capacidad, de muchísima ilusión y ambición. Ahora mismo creo que no hay detrás un futbolista del nivel de Balenziaga como para sustituirle. Seguro que a más medio plazo lo puede haber. Ahora, a corto plazo, creo que no lo hay".