José Pérez: "El Valencia funciona como un régimen dictatorial"

José Pérez, presidente de la plataforma Libertad VCF, recibe a DEIA en los exteriores de Mestalla, a la altura de la puerta que da acceso al palco VIP, en el que ocupa un lugar prefrencial el magnate singapurense Peter Lim, propietario del Valencia desde octubre de 2014 y contra el que actúa la asociación que lidera y que aglutina a 4.500 accionistas del club che. "Hemos hecho ya mucho y Peter Lim no esta tan cómodo como lo estaba hace dos años", subraya.

¿Qué es Libertad VCF para que se pueda entender desde fuera?

- Partimos de la base de que aquí no tenemos ni voz ni voto. No nos dejan participar, además nos atacan. La gente que ha venido a dirigir al club lo que quiere es tener clientes y no abonados. Y si esos clientes fueran turistas que llenaran el estadio, pues sería mucho mejor.

¿Nacen por esa capitalización?

- La plataforma nace hace dos años porque la política de Lim cumple muchos estándares de un régimen, el de callar al aficionado. Mueve muy bien los resortes para conseguir el desapego de parte de la masa social. Hemos bajado estos 7 años de Peter Lim deportiva y ecónomicamente, y también ha aumentado el desapego de la ciudad, de la provincia. El desapego es brutal. La plataforma nace de ver cómo nos están secado, cómo nos están matando como afición.

¿Pueden generar división?

- No hay división en el valencianismo. Intentan comprar a ciertos periodistas, manipular redes sociales. El Valencia presenta un presupuesto por el que tiene que vender por 30 millones de euros. Nos tememos que venda lo poco que tiene el Valencia, a Solor, Gayá... como nos pasó anteriormente con Parejo por ejemplo. Venden ya que si losjugadores no están a gusto... Allanan el terreno con ciertos colaboracionistas que hay dentro de la ciudad para que luego les resulte más sencillo esa venta de jugadores.

¿Qué acciones lleva a cabo la plataforma?

- La primera pata es la de la visualización. Intentamos difundir y explicar lo que está pasando en el club. Peter Lim ha venido aquí porque le interesa hacer sus negocios que están al margen de lo deportivo, que son de transferencia de jugadores. Desde que llegó ha movido jugadores por valor de mil millones de euros entre compras y ventas. Es lo que le interesa y le da igual quedar cuarto o séptimo. La masa social sabe lo que hace Peter Lim, pero el debe que tenemos es salir fuera de las fronteras y que se dé a conocer en el exterio.

Habrá quien diga que Peter Lim ha puesto el dinero y es el que manda.

-Hay un ejemplo que él no es el que manda, sino que lo hace el fondo de inversión CVC por el que va a hipotecar los derechos televisivos del club por 50 años. Él va a utilizar ese dinero para sus intereses.

Un fondo que rechaza el Athletic.

- Nosotros pudimos ir a la Junta de Accionistas después de que Peter Lim obligara a que solo se pudiera acudir con un mínimo de 2.500 acciones en propiedad. Estuve yo en esa Junta y la directora financiera del Valencia nos respondió sobre el fondo que el Valencia no tenía ninguna puerta a la que llamar para que le financiaran. Por eso entiendo y aplaudo que el Athletic no necesite esa financiación.

¿Cuántos socios componen la plataforma?

- El problema es que el Valencia es la sociedad anónima del fútbol que más disperso tiene el acccionarado. Son 45.000 accionistas más Peter Lim. Nosotros agrupamos dentro de la asociación a 4.500, que es el 10%. Pero el número de acciones supone el 1,8%, muy poquito.

¿Se volverán a movilizar en el partido ante el Athletic?

- Montamos carpas aquí en la Avenida Suecia (en los exteriores de Mestalla) solo en los partidos de liga, porque es bastante costoso ya de por sí, al movilizar a 40 o 50 personas en toda la infraestructura que supone. También repartimos una revista. En esta ocasión no montamos carpas, pero sí repartimos el cartel con el número 19.

¿En qué consiste?

- Es por el año, 1919, en el que se fundó el Valencia y ese minuto lo aprovechamos para protestar y lo haremos también en esta semifinal ante el Athletic, porque nos estamos jugando la vida como club después de que las cuentas que ha presentado Peter Lim nos pueden hundir.

¿Echan de menos un mayor compromiso de la masa social, que se moje la plantilla?

- Los jugadores y empleados del club no se pueden mojar porque el funcionamiento del Valencia tiene que ver con un régimen dictatorial. En los últimos cuatro años ha despedido a un total de 70 personas valencianas porque no seguían su línea. Es más, las oficinas del Valencia son un auténtico búnker, hay mucho miedo a posibles represalias.

¿Creen que conseguirán su objetivo?

- Creo que sí. Hemos hecho ya mucho y Peter Lim no esta tan cómodo como lo estaba hace dos años, no está pudiendo hacer el negocio que pensaba y ya no engaña a nadie, salvo los colaboracionistas que nos quieren acallar y no lo van a conseguir.