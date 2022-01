¿Decisiones a corto plazo con Balenziaga y De Marcos?

Son dos de los capitanes del Athletic, el segundo y el tercero. Son Óscar de Marcos (Biasteri, 14 de abril de 1989) y Mikel Balenziaga (Zumarraga, 29 de febrero de 1988). Son dos de los futbolistas más veteranos en el vestuario rojiblanco y también son dos futbolistas que cuentan con la confianza de Marcelino. Los contratos de ambos, además, expiran el próximo 30 de junio, por lo que los dos casos pasan a estar en la agenda del club y de Rafa Alkorta, el director deportivo, que deben tomar decisiones. ¿A corto plazo o se demorará más adelante en el tiempo cuando esta Junta Directiva afronta sus últimos meses de mandato? Es la incógnita que rodea a estas dos situaciones. El hecho de que sea año electoral no evitará que se aborde el futuro de los dos laterales, ya que emerge el antecedente de la anterior Junta, que renovó, ya como Gestora, a De Marcos y Balenziaga dos semanas antes de los comicios que supusieron el triunfo en las urnas de Aitor Elizegi, quien tampoco tardó mucho en volver a ampliar la relación de los dos rojiblancos, que en febrero de 2021 firmaron el que es su contrato a día de hoy.

El momento se asimila al de doce meses atrás. Entonces, el Athletic había conquistado el título de la Supercopa en La Cartuja, se había clasificado para las semifinales de la Copa y tanto De Marcos, especialmente, como Balenziaga habían cogido una alta cuota de protagonismo, un escenario que favoreció su renovación cuando no habían aparecido datos que propiciara aquella decisión institucional. En esta ocasión, tanto el de Biasteri como el de Zumarraga, que ha suplido con garantías defensivas la larga ausencia de un Yuri Berchiche ya recuperado para la causa, tienen recorrido con Marcelino, por lo que en Ibaigane manejan los debidos informes de los responsables deportivos a la hora de resolver estos dos casos, si bien no se deduce que las decisiones al respecto no se produzcan de una manera inmediata. No en vano, el colectivo rojiblanco afronta una cita histórica el jueves frente al Real Madrid en Copa, de seguido le llega el compromiso ante el Espanyol y 72 horas después tendría que hacer frente al choque de ida de las semifinales del torne del K. O. en caso de tumbar al conjunto de Carlo Ancelotti.

Sea como fuere, las sensaciones de los futbolistas también serán determinantes a la hora de conocer su futuro. Así es en la clave de De Marcos que desestimó un año atrás una de las dos temporadas que le ofreció en principio el club. El alavés ya lo dijo en su comparecencia en Lezama el pasado noviembre: "No voy a engañar a nadie... Yo tengo una edad y hay que empezar más tarde a hablar, hay que esperar un tiempo. Para ser honrado, hay que esperar al club". Lo cierto es que no desveló ese plazo de espera en una campaña en la que ha sufrido puntuales parones competitivos por culpa de las lesiones. La primera llegó en la jornada inaugural de liga en Elche, después sufrió molestias en el adductor de la pierna izquierda y recientemente ha padecido otras dolencias musculares que le impidieron jugar en Vallecas, aunque el sábado De Marcos, al que relevó Iñigo Lekue con un nivel satisfactorio para el técnico, regresó a la dinámica de grupo y, salvo imprevistos de última hora, estaría en condiciones de comparecer de inicio el jueves ante el Madrid.

La espera de Balenziaga



Balenziaga, a poco menos de cumplir los 34 años de edad, es un futbolista aplicado y de los llamados de equipo. Se conoce el perfil del de Zumarraga, al que le ha tocado sustituir a un Berchiche renovado hasta 2024 y que ha estado fuera de los terrenos de juego casi nueve meses, y habrá que esperar a conocer las intenciones que pueda tener el club sobre el lateral izquierdo, especialmente si se apuesta por el regreso a Lezama del cedido Imanol García de Albeniz, que tan buenas prestaciones ofrece en el Mirandés como ya hiciera el curso pasado Dani Vivian y que le sirvió para ganarse un hueco en el primer equipo, o si se fortalece la opción de Balenziaga. Doce meses atrás, se decidió la renovación de ambos y este febrero podría volver a decidirse.

la cifra

37

El total de partidos que suman este curso Óscar de Marcos y Mikel Balenziaga entre ambos, 15 en el caso del primero y 22, en el del segundo, en el cómputo de las tres competiciones posibles. El de Biasteri ha recorrido 1.066 minutos de juego, que se van a los 1.732 del de Zumarraga.