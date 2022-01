Las diez peñas del Athletic en Jaén, con ganas de Copa

EL Athletic iniciará su andadura en Copa lejos de San Mamés. A más de 700 kilómetros de distancia de Bilbao. Pero aún así, se sentirá como en casa. El sorteo quiso que los leones se jueguen mañana (20.00 horas) el pase a los octavos de final ante el Atlético Mancha Real y en territorio jienense. En el Estadio La Juventud, un modesto recinto con un campo de fútbol bastante estrecho y que suele tener una capacidad habitual para 2.000 espectadores –aumenta hasta los 4.000 con la colocación de una grada supletoria–. Es decir, poco o nada que ver con La Catedral. Y, aún así, los rojiblancos seguirán sintiéndose como en casa. Porque el Athletic cae bien en Jaén. Más que eso. Despierta simpatía y admiración. Hasta algo de devoción. Y muestra de ello son las diez peñas que el club rojiblanco tiene en esta provincia andaluza. Una decena de agrupaciones que esperan con ansia la llegada de los leones para ejercer como los mejores anfitriones. Porque el Athletic llevaba ya demasiadas temporadas sin pisar Jaén; por eso cuando Lopito, el guardameta del Atlético Mancha Real y encargado de sacar las bolas del sorteo, leyó el nombre del conjunto dirigido por Marcelino García Toral, la sorpresa fue máxima. "Hace muchísimos años que no venía el Athletic por aquí y por eso estamos todos con muchísima alegría y muchísimas ganas de que sea ya el partido", explicaron desde la Peña Deportiva Athletic Club de Linares.

Esta es la peña rojiblanca que más llama la atención en Jaén. Fundada en 1964 en la localidad del mismo nombre, puede presumir de ser una de las más antiguas del Estado. Sin embargo, esta provincia cuenta con grandes seguidores del Athletic, tantos y tan buenos que para explicar por qué hay ese fanatismo por el club de Ibaigane tuvieron que tirar de la risueña guasa andaluza: "El Athletic tiene la afición que se merece y no vamos a decir eso de que los de Bilbao nacen donde quieren, pero los del Athletic, sí". Así respondieron los peñistas de Linares minutos después de comprar su entrada para el encuentro de mañana. De reservar su asiento para disfrutar del insólito partido de su equipo en su tierra. Y por ello, por lo extraño que les resulta y lo desacostumbrados que están, parece que la afición del Athletic en Jaén ha decidido tomar La Juventud como propio. "Me acaba de decir un directivo que la gente que está comprando las entradas es del Athletic y no del Mancha Real", se enorgullecieron desde la Peña Deportiva Athletic Club de Linares. Es más, el aforo habitual del estadio jienense es de 2.000 personas, pero la inclusión de una grada supletoria lo aumentó hasta las 4.000, siendo finalmente unas 3.500 por las restricciones que Sanidad y las Comunidades Autónomas pactaron la pasada semana en los recintos deportivos. De esas 3.500 localidades, el Atlético Mancha Real envió 300 al Athletic; pero todo parece indicar que serán los seguidores de los leones quienes llenen el estadio andaluz: "La mitad, sino más de la mitad del campo será del Athletic. La Juventud será rojiblanco".

Porque hay ganas de ver a los de Marcelino en Jaén. Ganas de verles jugar ante un Atlético Mancha Real que ya sabe lo que es cargarse a un Primera. Lo hizo en la ronda anterior con un Granada que se confió demasiado y acabó eliminado con un gol de José Enrique. Pero entre las peñas jienensas del Athletic no hay miedo: "Nosotros no somos el Granada. Somos el Athletic. Muy diferentes". Así pues, la afición andaluza está ya preparada para el encuentro de mañana, con la absoluta certeza de que la victoria caerá del lado rojiblanco. "El fútbol es fútbol e igual en el minuto 5 el Mancha Real nos marca el primero y se acabó; pero nuestros jugadores son profesionales así que deberían de hacer valer su físico para que, aunque el marcador esté igualado hasta los minutos finales, poder pasarles por encima. Hay que demostrar que somos un equipo de Primera División", dijeron desde la Peña de Linares. De hecho, el Athletic tendrá enfrente a un conjunto de la cuarta categoría del fútbol estatal, la ahora llamada Segunda RFEF, que además se encuentra en plena lucha por evitar el descenso.

los fieles

La Peña Deportiva Athletic Club de Linares no solo es la más antigua de Jaén, sino también la más fiel. Puesto que, aunque en su día acogió a más de un centenar de socios, en la actualidad solo resisten cuatro. Los incondicionales. "Quedamos los hijos de los fundadores y lo hacemos con orgullo, por el honor de nuestros padres. Por ellos sigue existiendo esta peña porque ni siquiera tenemos sede social donde reunirnos", concluyeron.

"La gente que está comprando las entradas para el partido es del Athletic", anuncian desde la Peña de Linares