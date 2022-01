Rubén Uría: "Dice mucho del equipo cómo se ha rehecho"

"Siempre dijimos que el día que tuviéramos acierto, el equipo iba a ser muy solvente", dijo Rubén Uría al término del encuentro ante Osasuna. El segundo técnico del Athletic, que ejerció como jefe de máquinas por el positivo en covid-19 que mantiene aislado a Marcelino en su domicilio, solo tuvo palabras de halago para unos leones que ayer demostraron su mejor versión: "Hemos tenido acierto, sí; pero además ha habido equilibrio entre una grandísima defensa y un buen ataque porque nuestro fuerte es el grupo y también hemos hecho un trabajo defensivo grandísimo ante un rival muy poderoso en ataque".



Asimismo, Uría estableció que la clave de la victoria en El Sadar estuvo en la reacción de los rojiblancos después del primer tanto navarro, obra de Kike García: "Empezamos el partido con un gol en contra, pero dice mucho del equipo cómo se ha rehecho tras ese tanto porque en el cómputo general hemos sido superiores. A ellos el encajar tan rápido el empate y el 1-2 les ha dejado muy tocados, mientras que a nosotros nos ha dado mucha confianza". Por ello, el segundo del Athletic sonrió al manifestar que "nos ha salido casi todo perfecto": "Tanto Oihan como Williams jugaron juntos y se asociaron muy bien. Berenguer también estuvo a un buen nivel. Hemos tirado buenos contraataques y hemos tenido el balón. Pero sigo diciendo que la clave ha sido defender bien para después salir también bien a la contra. Y tener acierto, claro".

Uría también se quiso acordar de Marcelino, a quien señaló como el principal artífice de la victoria de ayer: "Llevamos en comunicación con él toda la semana y prácticamente lo ha hecho él todo telemáticamente. Ha sido una semana diferente, pero me alegro mucho de estos tres puntos porque no es una situación fácil. Pero lo más importante es que él esté bien y pueda incorporarse pronto". Asimismo, el segundo de a bordo tranquilizó a la afición explicando que las sustituciones de Mikel Balenziaga y Dani García, que parecían tocados, se debieron tan solo al cansancio: "Lo de Mikel ha sido una sobrecarga porque la vuelta al trabajo siempre es difícil y el duelo ante Osasuna ha sido muy intenso, de ida y vuelta que nos ha obligado mucho". Por el contrario, Uría no entró a valorar la roja al Chimy Ávila, a quien definió como un "futbolista fogoso".

roja evitable

Quien sí habló de la expulsión del delantero argentino fue Bittor Alkiza, ayer como primer entrenador de Osasuna ante la baja, también por covid, de Jagoba Arrasate. "Primero realiza una entrada muy dura y después se encuentra en una situación que con el partido perdido es evitable", admitió. Además de eso, el técnico rojillo también definió como "evitables" los dos primeros goles del Athletic: "El primero viene de una falta a favor de nosotros, por lo que teníamos mucho campo para correr o para parar esa jugada. Y el segundo se da en una acción en la que tenemos superioridad numérica en el área pero no acertamos en fijar la marca". Asimismo, para terminar, Alkiza explicó que la tercera diana de Sancet "nos ha descompuesto", por lo que tras ella Osasuna no ha sido "capaz de entrar de nuevo al partido".

