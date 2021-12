En memoria de Koldo Asua

ESTALLÓ de alegría San Mamés. La felicidad del gol. Era el inicio de un partido vibrante. Apenas se había consumido un minuto y medio. El Athletic sentaba las bases de su victoria ante el Betis: 1-0. Los jugadores corrieron para acercarse a la grada, para conciliar, para celebrar con júbilo y frenesí. "Koldo Asua, nunca te olvidaremos". Una leyenda que se podía leer en el dorso de una camiseta rojiblanca alzada al viento, ante la mirada de 38.002 espectadores in situ y de muchos miles más sentados ante el televisor. Un gesto icónico dedicado a un personaje emblemático en la historia del Athletic, destinado al "profesor" y "psicólogo" de los jugadores, como el propio Iker Muniain le describe en su recién publicada biografía. El de La Txantrea, en su 29º cumpleaños y gran afectado por el fallecimiento de Asua además de asistente en el gol inaugural, levantó hacia el cielo la zamarra rojiblanca junto al goleador, Iñaki Williams. Los jugadores decidían así realizar un particular homenaje en memoria del difunto Asua, "el mejor", como expresó Muniain en las redes sociales el día que conoció la renuncia del cargo del responsable del área de Atención al Jugador, mentor de multitud de canteranos en dos etapas diferentes que juntas sumaron trece años.

, como es apodado debido a la profesión que ejerció en los Jesuitas de Indautxu,, entonces presidente y director deportivo, respectivamente. Fiel a sus principios,que permaneció, de nuevo protegiendo sus ideales, que distaban del nuevo mandato.

El fin del ciclo de Asua en la entidad bilbaina se precipitó por desavenencias con la actual Junta Directiva. Dimitió de su cargo con tres meses de antelación porque no encontraba sintonía con el nuevo proyecto liderado por Rafa Alkorta y avalado por el presidente, Aitor Elizegi. "La nueva Junta Directiva no sabe ni nuestro proyecto. Ha elegido otro y ya lo ha puesto en marcha. Ojalá les vaya de cine. No he hablado nunca con la Junta Directiva. Lo que van a hacer no va con mis ideas y lo correcto era marcharme. En el proyecto actual no encajo y tomé la decisión con gran dolor", argumentó para Radio Popular. En definitiva, "este Athletic no me convence", manifestó.

Rafa Alkorta, por su parte, declaró en DEIA que se sentía sorprendido por la renuncia. "Me da mucha pena, es un hombre que llevaba muchos años aquí y que hacía muy bien su trabajo", explicó. "Vino a despedirse y la verdad es que me sorprendió. Pensaba que iba a estar con nosotros hasta el 30 de junio. Es un hombre que tiene una gran trayectoria, hay que respetar su decisión y agradecer el trabajo que ha hecho en el Athletic", ahondó al ser cuestionado sobre si trató de retenerle en el club.

La prueba irrefutable de la relevancia de Asua en el vestuario del Athletic fue el gesto visible ayer domingo, cuando Muniain, portador del brazalete que otorga la capitanía, e Iñaki Williams, a la postre bigoleador, evocaron a El Profesor en la celebración del primer gol, un acto que honró a los herederos de las bondades del referente personaje, un perfil, por otra parte, al que el club no acostumbra a homenajear. El protocolo del club dicta que únicamente se portará brazalete negro ante los fallecimientos de exjugadores o exdirectivos, lo cual no significa que no existan excepciones. ¿Dónde están los márgenes? El último caso fue el del exdirectivo Francisco Javier de Aristegui, recordado con crespones en el Athletic-Sevilla del 11 de diciembre. La última excepción data de septiembre de 2015, cuando los jugadores portaron cintas negras durante el Athletic-Getafe en memoria del socio número 2, José Ramón Laria López.



Todavía no me lo creo. Siempre fuiste una persona importante en mi vida desde que llegué a Bilbao siendo un niño. Me cuidaste, me enseñaste, me defendiste siempre que pudiste, tanto a mi como a mi familia. Te debo tanto querido Koldo€dejas una huella imborrable. Te quiero. D.E.P pic.twitter.com/mA94inNOdk — Iker Muniain (@IkerMuniain10) December 17, 2021

En la misa de salida celebrada en memoria de Asua se pudo ver a representantes del club o jugadores, y en la rueda de prensa de la presentación de Patxi Salinas como nuevo técnico del Bilbao Athletic tanto él como Alkorta evocaron al fallecido. Ayer domingo fueron en concreto Muniain y Williams quienes decidieron recordar a Asua, "una persona importante en mi vida", como dijo Muniain en las redes tras conocer la defunción, y trascendente en la de otros más. Captó talento, educó, atendió a los jugadores estudiantes y sus familias... Hizo cantera. "Te debo tanto querido Koldo... dejas una huella imborrable. Te quiero", añadió el ayer capitán como voz de muchos que recordarán por siempre a Asua.