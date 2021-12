Las notas de Aitor Martínez: Vencedor, el mejor

Cuanco la pelota no quiere entrar... Lo intentó el Athletic, que mereció más ante el Sevilla, pero falló demasiadas ocasiones y perdió.

2. Unai Simón. No pudo hacer nada para evitar el gol de Delaney, que le colocó el balón lejos de su alcance. No tuvo mucho trabajo, pero lo solventó con eficacia. Bien con los pies.

2. Lekue. Vio una cartulina amarilla a la vuelta de vesuarios que pudo explicar su sustitución. Tuvo de todo, aunque el partido exigía una mayor presencia en ataque que no tuvo.

4. Yeray. Lo bordó en labores defensivas, el que es su principal comedido. Secó a los atacantes sevillistas. Jugó muy fácil, sin complicaciones con el balón en los pies.

4. Iñigo Martínez. A la altura de Yeray. Se complementaron a las mil maravillas. Excelente al corte y en balones al espacio. Vio una amarilla que se pudo ahorrar el árbitro.

1. Balenziaga. Le faltó contundencia a la hora de despejar el balón que precedió al gol del Sevilla. En un partido que pedía llegada por banda, sus acciones ofensivas acabaron en nada.

2. Nico Williams. Las buenas intenciones y las sensaciones positivas que dejó en el primer tiempo se desvanecieron tras el paso por vestuarios. No acabó el partido.

3. Dani García. Papu Gómez le cogió la espalda en el origen de la jugada del gol sevillista, pero ofreció un rendimiento alto con y sin balón. Estrelló un balón en el palo en la primera mitad. Vio la quinta amarilla de la campaña antes de ser sustituido.

4. Vencedor. Cometió muy pocos errores, entre ellos el que le costó la cartulina amarilla, en un partido en el que llevó la manija del partido. Se encontró muy cómodo sobre el verde el de Rekalde, que crece en cada partido que juega. Muy bien con y sin balón, el palo evitó que se estrenara como goleador.

2. Muniain. Falló dos goles cantados tras sendas asistencias de Iñaki Williams En la primera fue objeto de un claro penalti que el árbitro no pitó. El equipo agradeció su regreso al once tras no jugar en Getafe por lesión.

1. Raúl García. Tuvo el 1-0 en sus botas, pero falló incrompensiblemente en el mano a mano ante Bono tras dos fallos en cadena de la zaga sevillista. Bien sin balón, su error le marcó. Fue sustituido.

1. Iñaki Williams. Tuvo el 1-0 en sus botas, pero falló incrompensiblemente en el mano a mano ante Bono tras dos fallos en cadena de la zaga sevillista. Bien sin balón, su error le marcó. Fue sustituido.

-Sancet. Entró al campo en la segunda mitad en sustitución de Raúl García. Mezcló algún buen pase con varias imprecisiones

-Petxarroman. Buenas intenciones, pero hasta ahí. Cuando llegó a campo contrario no estuvo acertado.

-Zarraga. Suplente tras dos titularidades, con su entrada el equipo recuperó el buen trato de balón que fue perdiendo con el paso de los minutos.

-Berenguer. Frío, muy frío. Entró sin chispa, desubicado. Debe mejorar mucho.