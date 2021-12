Iñigo Lekue se multiplica en el Athletic

Iñigo Lekue (Bilbao, 4-V-1993) cotiza al alta esta temporada. En el curso con más competencia en el puesto de lateral derecho, donde hasta cuatro futbolistas pugnan cada semana por convencer a Marcelino García Toral, a saber: Óscar de Marcos, Ander Capa y Alex Petxarroman, además del citado Lekue, es este último quien les ha ganado la partida a todos. Es más, en ocasiones puntuales ha llegado a ser la primera opción del técnico en el costado zurdo de la defensa, tal y como sucedió el lunes en el encuentro ante el Getafe. El bilbaino está respondiendo a la confianza del técnico con actuaciones destacadas, muy pocos fallos y una regularidad hasta ahora desconocida. A sus 28 años y en la que es su séptima temporada en el primer equipo rojiblanco, Lekue parece haber encontrado la madurez futbolística. Por lo pronto, en lo que va de liga (16 partidos) ha disfrutado de más minutos (1.344) que en los campeonatos de la regularidad de las dos últimas campañas juntas. En la 2019-20 jugó 621 minutos y en la 2020-21, 637; lo que hacen un total de 1.258.

El suyo no ha sido un camino sencillo, ni mucho menos. Formado en las categorías inferiores del Danok Bat, llegó a Lezama en el verano de 2012 para enrolarse en las filas del Basconia. Completó después dos temporadas en el Bilbao Athletic, la segunda de ellas con ascenso a Segunda División incluido, y en agosto de 2015 le llegó la oportunidad de debutar con el primer equipo a las órdenes de Ernesto Valverde. Un salto triunfal, puesto que sus primeros minutos como león coincidieron con la goleada al Barcelona (4-0) en el partido de ida de la Supercopa que el Athletic acabaría levantando unos pocos días después en la ciudad condal.

Fue ganando en minutos y presencia, gracias en buena medida a su polivalencia, pero en agosto de 2018, con la temporada empezada y Eduardo Berizzo al frente de la nave rojiblanca, se fracturó el maleolo peroneo derecho durante un entrenamiento y, lo que iban a ser tres meses de baja, se convirtieron en siete. Solo pudo participar en cuatro encuentros, ya al final del curso y con Gaizka Garitano en el banquillo. Apenas contó para el de Derio en el año y medio largo en el que estuvo disponible, tampoco en exceso para Marcelino en su llegada, pero el verano y distintas casualidades le han abierto de par en par las puertas de la titularidad. Algo impensable hace pocos meses.

De hecho, el propio Marcelino aseguró semanas atrás que cuando aterrizaron en Bilbao "Lekue tenía la posibilidad de salir". "Hablé con él y no le garanticé que podía jugar mucho. Pero este año llega y juega. Yo intento ser justo. Él, con su rendimiento, se ha encargado de demostrar que es un jugador válido para el Athletic. Antes tenía exceso de ganas y eso le llevaba a desaciertos. Ha aumentado la confianza en sí mismo. Yo no le he regalado los minutos, se los ha ganado a pulso", agregó el técnico.

A las puertas de alcanzar el ecuador de la liga, Iñigo Lekue es el futbolista del Athletic que más minutos ha disputado y el único, junto a los hermanos Williams y Dani García que ha participado en los dieciséis encuentros que se han celebrado este curso. Si bien Marcelino le pide un trabajo más defensivo, ha aportado en ataque con dos asistencias, lo que le convierte en el segundo jugador que más pases de gol ha dado de la plantilla por detrás de Iker Muniain, que lleva cuatro.

173 partidos



En las siete temporadas que lleva Lekue en el primer equipo ha disputado ya 173 partidos repartidos de la siguiente manera: 129 de liga, 25 de Europa League, 16 de Copa y 3 de Supercopa. Ha marcado un total de cuatro goles y puede presumir de tener dos títulos, ambos de Supercopa, las de 2015 y 2021. Por delante, a corto plazo, tiene el reto de mantener la titularidad, a más largo plazo, seguir aumentando sus registros como león, para lo que tiene contrato hasta 2024.

La cifra

1.344

Minutos son los que acumula este curso Lekue, lo que le convierte en el jugador de la primera plantilla rojiblanca que más ha jugado. Entre la pasada temporada en liga (637 minutos) y la anterior (621), sumó 1.258 minutos, cifra que ya ha superado.

Alex Berenguer

"Con trabajo, todo llegará"

Dice que no hay que obsesionarse con el gol. Alex Berenguer no atraviesa por su mejor momento. Ha perdido la titularidad y, aunque el curso pasado fue el futbolista del Athletic que más goles marcó en liga, con ocho, esta temporada aún no ha visto puerta. En una entrevista concedida ayer a Radio Marca Bilbao, el navarro se mostró tranquilo. "El año pasado al inicio no estuve del todo a mi nivel, pero luego con trabajo todo llega. Entonces salió bordado y este, trabajando en silencio, todo llegará. En el día a día no hay que obsesionarse con el gol porque si te obsesionas tardará más en llegar". Además, dijo ver bien a los delanteros y aseguró que les "falta" una pizca "de suerte".