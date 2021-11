La carrera de fondo de Asier Villalibre en el Athletic

Asier Villalibre asegura que ya está "a tope". Confía en recibir el alta médica en breve, ha vuelto a entrenarse con el grupo y su nombre figurará en la convocatoria del siguiente partido, ante el Levante el día 19. Deja atrás una fase difícil en el plano personal, marcada por dos lesiones muy seguidas que le han privado de intervenir en cinco jornadas, pero asimismo por una participación muy escasa. Una única titularidad y varios ratos para computar 182 minutos en el campo, cifra que le confirma como un recurso secundario en los planes de Marcelino García. Parece que la situación no le influye negativamente en el ánimo. Ayer miércoles en la sala de prensa de Lezama se escuchó un discurso correcto a más no poder, siempre en clave optimista, ya fuera para referirse a la marcha del equipo o a la suya propia.









Aunque la actitud de Villalibre sea de alabar, no cuesta imaginar que la procesión va por dentro. Al fin y al cabo, en su tercera temporada consecutiva en la plantilla sigue sin lograr asentarse. Pese a que en la anterior tuviese una participación de cierto relieve, pues sumó casi dos mil minutos de competición y anotó seis goles, sus opciones a día de hoy se antojan bastante limitadas. "Todos queremos jugar más. La clave es que haya competitividad, que uno sepa cuál es su rol en cada momento, hay que respetarlo y dar lo mejor de cada uno para el equipo. No vengo este año con ninguna expectativa. No pienso en jugar más o menos. Voy partido a partido, semana a semana e intento mejorar y ganarme mis minutos", declaró, para añadir que todos los jugadores de ataque ponen todo de su parte: "El míster decide, los cuatro de arriba nos entendemos bien, entrenamos bien y es una posibilidad que está ahí".



Iñaki Williams controla el balón ante la oposición de Óscar de Marcos. Foto: José Mari Martínez

Con esta última reflexión respondía a la posibilidad de que formase en la delantera junto a Iñaki Williams, indispensable en la pizarra del entrenador. La verdad es que desde agosto únicamente han coincidido en tres momentos sueltos, nunca de inicio. En la pasada campaña ocurría lo mismo. La excepción fueron tres partidos con Gaizka Garitano en los que Williams partió de la banda derecha y él ejerció de ariete, saldados con dos triunfos y una derrota. Desde la llegada de Marcelino dicho emparejamiento no se ha vuelto a producir. A sus órdenes, Villalibre ha sido titular con Sancet, sobre todo, o al lado de Raúl García.

El tema de con quién es alineado de salida o que actúe con mayor asiduidad tiene su miga, dado que el gol es la gran asignatura pendiente del Athletic. Hoy, ayer y podría afirmarse que desde que Aduriz dejó de estar en condiciones y luego se retiró. Por mucho que Raúl García recogiese el testigo, sus registros no son comparables, no alcanzan por sí solos para compensar el déficit de puntería que acucia al equipo y que se manifiesta con crudeza en el dato de que acumula once goles después de doce jornadas celebradas. Solo el Alavés y tres de los últimos cuatro clasificados lucen una estadística idéntica o inferior en este apartado.

Un tema de incuestionable interés y muy adecuado para solicitar que Villalibre se pronunciase. No soltó una palabra más alta que otra: "Todos los delanteros queremos meter goles, pero es cosa de todo el equipo, como defender. No hay que darle una importancia tan crítica, trabajamos cada día para hacerlo bien adelante y atrás. Hay que trabajar más esos aspectos y se irá notando poco a poco. Creo que se está mejorando en ataque y que se va a ver".

El tiempo lo dirá, pero los precedentes y la propia inercia que describe el conjunto no invitan a esperar transformaciones radicales en el capítulo de la eficacia ofensiva. Mientras, Villalibre permanece en un segundo plano siendo el único futbolista de área específico que posee la plantilla. Sancet y Raúl García, acaso en este orden, parten con ventaja según lo visto.

cita en el ciutat de valència



Interrogado sobre el fiasco frente al Cádiz, Villalibre admitió que en el vestuario son conscientes de que "no se podía salir así, fue un mal día, una oportunidad perdida, pero no tenemos dudas, tenemos mucha confianza, fue un fallo. Sentimos impotencia, tristeza, pero ya ha pasado y no hay que removerlo más". Eludió revelar qué les comentó Marcelino, "lo que se habla en el vestuario se queda dentro".

También hubo un par de turnos para centrarse en la próxima cita. Será en el estadio del Levante, hundido en la tabla e incapaz de transmitir síntomas que apunten a una reacción, pese al despido de Paco López y el aterrizaje de Javier Pereira. Villalibre no concede trascendencia a la marcha del club valenciano, prefiere no reparar en la problemática de un club en cuyo balance no hay una sola victoria: "Sea el rival que sea hay que ir a por todas", sintetizó.

Lesión de daniel vivian

un tratamiento conservador

En el recto femoral. El Athletic ofreció ayer el parte médico de los jugadores de la primera plantilla que permanecen en la enfermería. Marcelino García Toral tendrá que esperar aún un tiempo indeterminado para contar con los servicios de Daniel Vivian, que se lesionó a finales de octubre en el encuentro contra el Espanyol. El gasteiztarra tiene afectado el recto femoral derecho. Los servicios médicos no estimaron el tiempo de recuperación de Vivian, pero apuntaron que el jugador evoluciona favorablemente tras aplicarle un tratamiento conservador. A Yuri Berchiche, por su parte, le han aparecido unas molestias en el tendón de Aquiles derecho en el contexto de su rehabilitación de la operación de pubalgia. Otro rojiblanco del que el Athletic informó de sus progresos fue Peru Nolakoain. El jugador continúa realizando tareas de rehabilitación y readaptación de su lesión en su tobillo derecho.