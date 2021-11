"Ha sido la peor noche de mi vida", dice Alex Remiro

Alex Remiro, ex del Athletic, fue uno de los protagonistas del derbi del domingo, ya que una pifia suya en el descuento propició el tanto de Iker Muniain y el empate a favor del Athletic. En declaraciones esta tarde en el programa 'El Tercer Tiempo' de Movistar, el meta de la Real Sociedad ha reconocido que la del domingo "ha sido la peor noche de mi vida. No he podido dormir y me he tirado mis horas de llorar, pero no me queda otra que pasar el trago de la mejor manera posible". El de Cascante ha hecho autocrítica y ha apuntado desconocer "porqué voy de puños" y añadió que "igual tenía miedo de dejarla muerta".

Remiro también se ha referido a sus gestos efusivos tras la expulsión del rojiblanco Iñigo Martínez y ha subrayado que no iban contra el central del Athletic, "porque celebré todos los duelos que ganó mi equipo y suelo estar muy metido en todas las acciones del partido".