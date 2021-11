Despedida del Bilbao Athletic a un octubre maldito

SD Logroñés 1

Bilbao Athletic 1

SD LOGROÑÉS: Jero, Cubero, César Caneda, Xiker, Paredes, Arnedo, Emilio (Min. 77, Javito), Calderón (Min. 77, Cordovín), Soberón (Min. 87, El Haddadi), Sandoval (Min. 87, Aizpún) y Jon Ander (Min. 63, Diego).

BILBAO ATHLETIC: Agirrezabala, Núñez, Paredes, Lorente, Jaso, Kortazar (Min. 79, Oier López), Prados (Min. 79, Naveira), Agirre (Min. 69, San Bartolomé), Ibai Sanz (Min. 69, Cabo), Diarrá y Artola.

Goles: 1-0: Min. 36; Sandoval. 1-1: Min. 44; Agirre.

Árbitro: Ramo Andrés (aragonés). Amonestó a los locales Cordovín y Diego; y a los visitantes Jaso, Prados y Cabo.

Incidencias: 1.200 espectadores en Las Gaunas.

El Bilbao Athletic cierra un octubre maldito en el que no ha conseguido ganar en ninguno de sus cinco encuentros. Ayer domingo ante la SD Logroñés consiguió rescatar un punto en forma de empate en un partido muy abierto y difícil de controlar por parte de los dos equipos.

El conjunto riojano se lo puso difícil a los cachorros. Su fútbol combativo obligó a adaptarse a los vizcainos y ambos conjuntos protagonizaron un partido emocionante y con bastantes ocasiones. El combibado de Imanol De la Sota volvió al esquema de cinco centrales. Su presión alta se mantuvo en los primeros instantes. Diarrá fue el primero que finalizó tímidamente a las manos del portero. Jon Ander cabeceó fuera una gran ocasión, solo en el área, a la salida de un córner. El local Calderón creó bastante peligro por el ala derecha de los de casa. Poco a poco los riojanos empezaron a mandar con su dominio territorial. Aun así, Artola lo intentó pero el balón resbaló en la espalda del exrojiblanco Xiker. De nuevo Diarrá cabeceó tímidamente. Y otra vez el centrocampista rojiblanco probó a Jero por el palo corto, pero el esférico acabó en el lateral.

Jaso sacó otro balón comprometido que nació como siempre por la derecha del ataque local. El exarmero Cubero entró por la derecha pero su peligroso centro lo cazó Agirrezabala. El ex del Amorebieta Soberón finalizó por abajo un nuevo contragolpe local, pero Agirrezabala se mostró seguro. Jon Ander asistió en el punto de penalti a Calderón y con el portero visitante superado, el balón se escapó rozando el palo. Otra gran ocasión riojana, que fue el preludio del tanto. Calderón se metió como quiso por la derecha, pisando el área pequeña, dejó atrás a Kortazar y a Jaso, llegó hasta línea de fondo y su pase de la muerte lo certificó Sandoval en la ventaja de los de casa. Diarrá mando la respuesta cerca del palo. Un error grave de Paredes no fue capaz de aprovecharlo Jon Ander, cuando se encontró solo ante la salida a la desesperada de Agirrezabala. La Logroñés podía sentenciar la primera parte. Sin embargo, la respuesta del Bilbao Athletic llegó seguido. Primero, un centro de Núñez se encontró con el remate de Kortazar en el segundo palo que fue taponado. Y después en forma de gol en una jugada que fabricó Diarrá, llegando hasta la cocina y su pase atrás no lo pudo aprovechar Artola en primera instancia pero Agirre, con la oposición de la defensa, logró llevar el empate justo antes del descanso.

INCERTIDUMBRE



La segunda parte resultó más contenida en ocasiones. Una jugada de Agirre dentro del área acabó en un peligroso centro que cabeceó Artola fuera. Sandoval mandó alto una falta desde la frontal. Se mantenía la incertidumbre en el marcador. A Diarrá se le fue arriba su finalización dentro del área. Y Agirrezabala estuvo atento a un disparo de Sandoval junto al palo. El próximo rival de los cachorros será el Rayo Majadahonda, que visitará Lezama el domingo a las 12.00 horas.