El nuevo reto de Raúl García

El partido del sábado ofrece su punto emotivo. No en vano, San Mamés abre sus puertas al cien por cien. Lo hace 601 días después del señalado 1 de marzo de 2020. Aquel domingo a la hora de comer el Athletic y el Villarreal se vieron las caras ignorantes de lo que ocurriría en los días posteriores. Pasadas dos semanas, la población se tuvo que reclutar en sus domicilios a causa de la pandemia del covid-19, que ha marcado un antes y un después a nivel planetario. Entonces, más de 36.000 personas presenciaron el duelo y este sábado se puede repetir o superar esa asistencia. El fin de las restricciones así lo permite. Pero también ese 1 de marzo de 2020 Raúl García (Iruñea, 11 de julio de 1986) ejerció en el verde de La Catedral y el navarro fue fiel a su rol. Decidió la suerte del partido desde el punto de penalti a los 56 minutos tras unas manos cometidas por Pau Torres, al que también se le espera el sábado. Se trató del último gol rojiblanco en Bilbao en la era prepandemia. 601 después el Villarreal, aunque ya lo hizo la liga anterior con las gradas vacías, regresa a un San Mamés donde se vuelve a permitir el cien por cien de su aforo, con la única novedad de la obligación de portar la mascarilla. Y el Villarreal es consciente de que Raúl García jugará, ya sea de inicio o a lo largo del encuentro. Y el submarino amarillo, que esta noche compite en Champions en Berna ante el Young Boys, también sabe que el de Zizur Nagusia se ha liberado con el gol que firmó el pasado día 1 ante el Alavés después de sumar once partidos sin marcar, una sequía que le incomodaba.

Se conoce el perfil de Raúl García, un futbolista ganador e inconformista. Su músculo competitivo está fuera de toda duda, pero al navarro le toca gestionar su actual situación. No es un titular fijo, un escenario inédito para él desde que recalara en el Athletic el 31 de agosto de 2015. Seis campañas después, el navarro afronta un nuevo reto a sus 36 años de edad, quizás inesperado. Es víctima del cambio generacional o del plan de Marcelino, según se mire. Lo cierto es que no asoma certeza alguna sobre su titularidad el sábado, ya que Oihan Sancet ya se encuentra totalmente recuperado de la lesión que sufrió dos meses atrás en Balaídos, por lo que podría comparecer en el once ante el conjunto de Unai Emery, rival directo de los leones a día de hoy. Es la gran incógnita que debe despejar el técnico asturiano, que dio galones en las tres primeras jornadas de liga a Sancet, un futbolista que ha dado un paso hacia adelante en su progresión, en detrimento de Raúl García, que se perdió el último partido de la pasada liga y el primero de la presente por sanción.

el avala de una trayectoria



Raúl García, al que le resta esta temporada de contrato y otra más en caso de cumplir unas variables, sabe que tiene que afrontar un nuevo examen. Le avalan los goles y su experiencia. Acumula 261 encuentros como león y con una tarjeta de 74 goles, uno cada tes partidos y medio, a lo que se suma su larguísimo recorrido en Primera División, en la que es el sexto jugador con más partidos jugados (526) e incluso podría asaltar en mayo el podio en este ranking. Sea como fuere, el navarro ofrece garantía. Marcelino, no obstante, tiene que tomar la decisión. La baja de Sancet propició el regreso al once de Raúl García en las últimas cinco jornadas, si bien en ninguna de estas ha llegado a completar los noventa minutos, incluso en el derbi ante el Alavés el propio Sancet, que encarna un perfil bien diferente al de su compañero, le sustituyó.

Raúl García, sin embargo, no se resiste y, además, el Villarreal le motiva. No en vano, el cuadro amarillo es una de sus víctimas preferidas, ya que le ha batido en seis ocasiones y en los tres equipos en los que ha ejercido –Osasuna, Atlético de Madrid y Athletic–. El sábado aguarda el momento dentro de su nuevo reto profesional.

marcelino

cuarto técnico con más partidos

En activos. Marcelino García Toral, entrenador del Athletic, se convertirá el próximo sábado frente al Villarreal en el cuarto técnico en activo en la liga en alcanzar los 350 partidos en Primera División. Por delante del asturiano se encuentran en ese 'ranking' histórico, que lidera Luis Aragonés con 756 encuentros, los entrenadores del Betis, Manuel Pellegrini (379); Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone (372); y Villarreal, Unai Emery (369).

15 años en los banquillos. Marcelino debutó en la máxima categoría en la temporada 2006-2007 con el Recreativo de Huelva tras haber logrado el ascenso la campaña anterior con el conjunto andaluz. Después de ejercer en el Recreativo, lo ha hecho en el Racing en dos etapas, en el Zaragoza, Sevilla, Villarreal, Valencia, con el que conquistó un título de Copa, y en el Athletic, con el que se alzó la última Supercopa.