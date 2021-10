Aitor Elizegi: "Para mí lo de cantera y global es agua y aceite. No existe"

Aitor Elizegi no tiene dudas de que ofrecerá la renovación a Marcelino García Toral si cumple los objetivos. También difiere de la opinión vertida hace unos días por Jon Ander de las Fuentes, el contador de la Junta que preside, que defendió la puesta en marcha de una "cantera global".

Podía haber pasado a la historia como el presidente que logró dos Copas en dos semanas.

—Mi intención no era pasar a la historia, pero ojalá el Athletic siga jugando tres finales cada año.

Si hubiese ganado una o las dos Copas, si a los socios les pide una cuota covid de 120 euros, a lo mejor hasta ellos mismos abonan más dinero. Lo digo porque los títulos y los triunfos lo tapan todo.

—No hay nada que tapar de esta gestión, hay que ponerla en valor. Hay que agradecer a este club el trabajo que ha hecho en estos años. Firmo el año que viene jugar otras dos finales.

¿Le gusta el fútbol que despliega el Athletic de Marcelino? ¿Le entretiene?

—Tengo ya minutos importantes de esta temporada de lo que puede marcar el equipo: en Mestalla, en el Wanda, contra el Mallorca... Veo en muchos puestos que es difícil jugar y tener minutos. Y veo jugadores que cuando llegamos al club estaban en las categorías inferiores en Lezama. Esto es el Athletic.

El entrenador acaba contrato en junio y con las elecciones por delante su puesto en su tema sensible.

—Yo ya he sido candidato y valoramos que la mejor opción para el Athletic es que Gaizka Garitano siguiera siendo el entrenador con nosotros. Lo que tiene que hacer un candidato a la presidencia es valorar lo mejor para el Athletic, independientemente de lo que sea lo mejor para él. Durante toda la entrevista te he puesto encima de la mesa decisiones que, en absoluto, son tácticas o electorales, que poco nos ayudan, son las que hay que tomar, las mejores para el Athletic siempre.

¿Si el equipo cumple los objetivos y Marcelino quiere seguir habría que renovarle antes de la cita con las urnas?

—Pues claro.

Con jugadores como Vencedor, Nico Williams, Zarraga... criados en Lezama y que están en el primer equipo, me puede explicar qué es eso de la "cantera global" por la que apuesta Jon Ander de las Fuentes.

—Primero, permíteme. Jon Ander, para la Junta Directiva y para el Athletic ha sido y es un valor, con una visión de áreas estratégicas que a todos nos ha ayudado en esta legislatura, una visión muy capacitada. Él puntualiza en sus declaraciones que defiende una opinión personal, pero para mí lo de cantera y global es agua y aceite. No existe la cantera global. Conozco mercados globales. Yo no cocino en Nueva York o Berlín porque no me interesa, no porque no puedo. Cocino donde quiero. Nosotros hemos elegido ser quienes somos, no ser lo que hay.

Pero el Athletic tiene que cocinar con ciertos ingredientes.

—El Athletic cree en la tradición, en el kilómetro cero, en la identidad, en su país, ese es el Athletic que nos enorgullece a los athleticzales.

Jugadores como Capa, De Marcos, Balenziaga y Dani García acaban contrato en junio, cuando están previstas las elecciones a la presidencia. ¿Va a aclarar el futuro de todos estos jugadores antes de que puedan negociar con otro club?

—No quiero echar balones fuera, está en manos de los responsables técnicos. Ya trabajan en la plantilla de la temporada 2022-23. Las competencias que se han creado en muchas zonas de la plantilla son las que van a marcar el futuro de jugadores que han demostrado compromiso, valía y capacidad.

¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo con Capa cuando era un fijo para Marcelino? ¿Qué pasa con él?

—En algunos puestos el Athletic y Lezama están creando situaciones competitivas complejas para algunos jugadores. Capa es ejemplar a nivel profesional y personal. Nuestros técnicos son los que deciden a quienes les dan esos minutos.

¿Cómo está Rafa Alkorta? Lo digo porque hace tiempo que no sale a la palestra públicamente.

—Está valiente, convencido y muy bien rodeado. Le veo capitán de las personas que le rodean. Los hechos están en las plantillas de Lezama.

¿No pueden hacer nada para que el Amorebieta entrene un día a la semana en Lezama?

—El Athletic no se permite entrenar un día a la semana en San Mamés. Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para que el Amorebieta, un equipo de casa, convenido, al que admiramos compita en Lezama.

¿Se podrá comer el bocadillo en el siguiente partido en San Mamés? Lo digo porque es una materia muy sensible para muchos aficionados.

—Es una opinión personal, creo que ya es un buen momento para permitirle a un aficionado, que pueda en el descanso, en su localidad, comerse un bocadillo.

¿El Athletic femenino volverá a San Mamés esta temporada? La entrada en el derbi ante la Real fue muy discreta.

—Espero que haya momentos importantes en la temporada del femenino. Nuestro apoyo y pasión hacia el equipo es total. Siempre que podamos y la afición lo comparta, nos parece importante que el Athletic femenino pueda mostrarse en San Mamés.

