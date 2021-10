Las notas de Aitor Martínez: Lekue sigue de dulce

El Athletic se ha reencontrado con la victoria tres jornadas después en el derbi ante el Alavés en una cita en la que se empeñó en ponerle algo de picante al perdonar un puñado de ocasiones. No sufrió el conjunto rojiblanco ante un flojo conjunto babazorro, que dispuso de un córner en el minuto 94 para empatar. Con buenas dosis de juego en algunos momentos y un puñado de jugadores a su mejor nivel, Lekue fue quien decantó el derbi con un gran centro a la cabeza de Raúl García, que solo tuvo que empujar el balón al fondo de la red de la portería defendida por Pacheco.



4 LEKUE

Su comienzo de temporada está siendo sobresaliente. Firme en defensa, sin duda el que era el apartado en el que más le costaba, ha aportado también en ataque al servir un gran balón a Raúl García para que este rematara a placer. Se siente muy cómodo en el campo y volvió a responder a la confianza de Marcelino con una gran actuación individual. Tapó bien a Luis Rioja, la principal arma ofensiva ayer del Alavés.



3 Unai Simón

Muy seguro, en la línea del comienzo de temporada. Firme en el juego aéreo, solventó con facilidad las escasas intentonas del Alavés evitando segundas jugadas. No se complicó jugando con los pies.



4 Vivian

Solo se le contabilizó un error, al medir mal en un salto de cabeza que Pellistri desaprovechó. Por lo demás, se mostró muy seguro, muy concentrado y midiendo muy bien la salida de balón desde la defensa. Forzó el penalti que falló Raúl García.



3 Iñigo Martínez

Muy serio, una vez más. No estuvo lo exigido de otras noches, pero se desenvolvió con nota ante Sylla y Joselu. Tuvo un par de despistes, bien solventados por el equipo. Sumó en ataque con dos peligrosos remates de cabeza.



3 Balenziaga

Un nuevo día en la oficina para él. Sabe de qué va la cosa y sus limitaciones, por lo que no se complicó. Cometió algún despiste en la segunda mitad que no tuvo mayores incidencias.



1 Berenguer

Gris partido el suyo, lejos del nivel de otros futbolistas de ataque. No se escondió, pues no va en su ADN, pero estuvo demasiado impreciso en la mayoría de las acciones. Lleva ya catorce partidos sin ver puerta. Fue sustituido.



3 Vencedor

Está aprendiendo a sacrificarse como nunca, y a ello le añadió mucho criterio con el balón en los pies, especialmente en la primera mitad, ya que en el tramo final cometió algunas pérdidas evitables..



4 Dani García

Excelente partido el suyo sin balón, lo cual no es una novedad, pero su nota fue también muy elevada con él. Sirvió tres muy buenos balones a Williams y Lekue



3 Muniain

Bastante más regular que en los partidos anteriores, el capitán entró en juego en numerosas ocasiones la mayoría de ellas cerca del área rival, lo que le permitió filtrar buenos balones. Tuvo el 2-0 de cabeza. Fue sustituido.



3 Raúl García

Marcó, sí, pero seguramente no estará contento con su partido. Pudo adelantar a su equipo de penalti, pero lanzó flojo, a media altura y al lugar donde se venció Pacheco, que no desaprovechó el regalo. No acabó el partido.



3 Williams

Noche para el recuerdo la suya en su partido 203 consecutivo en liga. Solo le faltó poner la guinda del gol, ya que estiró al equipo y fue un incordio continuo para la zaga alavesista. Tiene que mejorar en el remate, especialmente con la zurda.



- Nico Williams

Fue el primer cambio y, como acostumbra, entró al campo sin miedo, dispuesto a atacar a su par, aunque no estuvo muy afortunado. Buscó el gol tras un buen pase de su hermano.



- Sancet

Una de las mejores noticias del derbi fue su reaparición tras un mes de lesión. No tuvo muchos minutos, pero dejó algún detalle. Pudo ser objeto de un penalti no señalado.



- Zarraga

Entró para escorarse al costado diestro, donde no tuvo demasiada incidencia en el juego en el poco más de cuarto de hora que estuvo sobre el verde.



- Vesga

Sustituyó a Dani García para aportar músculo al centro del campo en los instantes finales del choque.