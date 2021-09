Calleja pone el foco en Iñaki Williams

Iñaki Williams, que batirá este viernes el récord de 202 partidos de liga consecutivos sobre el verde que comparte con el extxuri-urdin Juanan Larrañaga, es el principal foco de preocupación de Javier Calleja de cara al encuentro que mide a Athletic y Alavés en San Mamés.

El entrenador madrileño, que regresa al escenario en el que debutó como técnico albiazul en el tramo final de la pasada temporada, ha destacado en rueda de prensa que el delantero bilbaino "es un jugador diferente y muy desequilibrante que por sus condiciones pone en aprietos a cualquier defensa.

De cualquier balón en largo o pelotazo te saca una ocasión de gol y tendremos que estar muy pendientes en las vigilancias sobre él y en las ayudas para contrarrestar todo eso".

La fuerza del colectivo, no obstante, es la principal baza del conjunto rojiblanco a ojos de Calleja, quien apuntó al respecto que "el Athletic es uno de los mejores equipos de LaLiga como bloque y a nivel individual tiene las bazas de jugadores muy complementarios como Raúl García o el propio Williams, que te obligan siempre a mantener la concentración al esperar cualquier despiste para hacerte daño".





EL SELLO DE MARCELINO



"Es un equipo muy bien trabajado, Marcelino es un entrenador que conoce muy bien las virtudes y los defectos de sus equipos y sabe sacar el máximo provecho a sus jugadores, por lo que cuesta mucho encontrarles fallos y tendremos que tener paciencia, madurar bien el partido y leerlo bien como hicimos contra el Atlético", agrega Calleja, quien no quiere dar pistas respecto a su alineación y asegura que "a nivel defensivo tenemos que ser contundentes, no permitir espacios y, a partir de ahí, crecer tras recuperar el balón intentando asegurar más los primeros pases para que el rival no recupere enseguida y nos vuelva a atacar".