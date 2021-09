El esprint de Yeray

Se convertirá a corto plazo en uno de esos problemas que los entrenadores califican como benditos. No en vano, a estos les gusta que la competencia en la plantilla sea la máxima posible y ese deseo se alcanza cuando tienen a su disposición a los que consideran los mejores futbolistas para cada puesto. Marcelino García Toral no es ajeno a este axioma y encaja como una buenísima noticia el cercano regreso de Yeray Álvarez, que ya se ejercita con el resto del grupo y cuyo estreno este curso está cada vez más próximo. Yeray (Barakaldo, 14 de enero de 1995) ha entrado en la fase final del proceso de recuperación de la tendinopatía en el tendón rotuliano izquierdo que se produjo el pasado 24 de julio en el amistoso en tierras suizas frente al Borussia Dortmund y que le mantiene desde entonces en el dique seco. La dolencia le ha dado más guerra de la esperada e incluso un mes después de producirse la lesión experimentó una "reagudización" de la misma que alargó su periodo de baja. El central, con todo, se encuentra a un paso de estar a disposición de Marcelino, aunque probablemente deberá aguardar hasta pasado el nuevo parón para ingresar en una convocatoria, con lo que no llegaría a tiempo para el derbi del viernes frente al Alavés.

La futura reincorporación del de Barakaldo aumenta la nómina de centrales en el colectivo rojiblanco, ya que se sumará a Iñigo Martínez, Unai Nuñez y a Dani Vivian, la gran revelación en el Athletic en este arranque de campaña y que, a priori, es el competidor directo de Yeray para formar sociedad en el eje de la defensa con el intocable Iñigo Martínez. Marcelino, por tanto, tiene en sus manos una gestión que levantará su punto de expectación, enfocada a desvelar si mantendrá su confianza en Vivian, titular en seis de la siete jornadas disputadas y que solo descansó ante el Rayo Vallecano, partido en el que asomó un Unai Nuñez que no tuvo su mejor noche; o, por el contrario, volverá a dar galones a Yeray, que fue uno de sus fijos hasta que comenzó a sufrir diferentes lesiones desde el último derbi en Anoeta el pasado 7 de abril, cuatro días después de la fatídica final de Copa perdida ante la propia Real Sociedad.

Yeray, con un bagaje de 147 partidos oficiales como león, asume que debe empezar de cero. Vivian, que la campaña pasada ejerció como cedido en el Mirandés, ha aprovechado la ausencia de su compañero y la apuesta del míster por él para hacerse con el puesto y sorprender a la parroquia athleticzale con una brillante irrupción que no hace más que fortalecer el engranaje defensivo de los rojiblancos, una de sus máximas virtudes. Yeray, con contrato hasta el 30 de junio de 2026, esprinta para ofrecerse en el menor tiempo posible a Marcelino y con el reto particular de sacar su mejor versión para hacer dudar al entrenador, encantadísimo a día de hoy con Vivian e Iñigo Martínez como los dueños del eje defensivo, pero el fútbol da muchas vueltas. Y el propio Yeray, al que un tumor testicular le hizo reinventarse como persona, puede dar fe de ello. El viernes, Iñigo y Vivian repetirán de inicio frente al Alavés y después del derbi se abrirá la puerta a especulaciones sobre el rol de Yeray.

la plantilla

balenziaga, seria duda el viernes

Sancet, listo. La plantilla del Athletic entrenó ayer en Lezama con Oihan Sancet, ausente en las últimas cuatro jornadas por problemas físicos, integrado en el grupo y sin la presencia de Mikel Balenziaga, que podría causar baja el viernes para el derbi ante el Alavés en San Mamés. Sancet se ejercitó con sus compañeros con aparente normalidad casi un mes después del golpe que sufrió en Balaídos a finales de agosto y que le provocó una tendinopatía en el tendón rotuliano izquierdo. La principal duda de cara al encuentro del viernes es el estado físico de Balenziaga, sustituido el pasado sábado en el segundo periodo en Mestalla por problemas físicos. En caso de que el de Zumarraga no se recupere será Iñigo Lekue quien le releve en la posición de lateral zurdo ante el conjunto de Javi Calleja, reanimado tras vencer al Atlético de Madrid.

sus últimas lesiones

20 de abril. Lesión leve en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha tras la final de Copa ante el Barcelona.

8 de mayo. Causa baja en la convocatoria ante Osasuna al sufrir una contusión en el cuádriceps derecho.

27 de julio. Sufre molestias en el tendón rotuliano izquierdo causadas en el encuentro de pretemporada en Suiza frente al Borussia Dortmund.

24 de agosto. Reagudización de la tendinopatía que presenta en el tendón rotuliano izquierdo que le ha impedido debutaren este curso.