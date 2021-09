Jokin Ezkieta vuelve a una convocatoria del Athletic.

El meta Jokin Ezkieta ha vuelto a ser incluido por el técnico del Athletic, Marcelino García Toral, en la lista para el partido liguero de este sábado ante el Valencia en Mestalla, una convocatoria de 21 futbolistas en la que al final no ha entrado el lesionado Yeray Álvarez ni ningún jugador nuevo del filial.





Ezkieta es el meta suplente del Athletic ya sea el titular Unai Simón o el cachorro Julen Agirrezabala, al que el técnico asturiano ha colocado bajo palos en ausencia del meta internacional.Agirrezabala entró en la lista previa al choque del martes frente al Rayo al ser partido entre semana y no coincidir con compromiso del Bilbao Athletic. En cambio, sí se mantiene en la relación el juvenila caballo ente el primer equipo y el filial.La presencia de Serrano, no obstanteen ataque del equipo rojiblanco, que tiene lesionados en esas posiciones aEl que no ha entrado finalmente en la convocatoria ha sido el también delantero Juan Artola, quien se ha entrenado esta semana a las órdenes de Marcelino, que ya contó con él en pretemporada.También cabía la posibilidad de que el técnico citase a, ya muy recuperado de la tendinopatía en el tendón rotuliano izquierdo que mantiene de baja desde el inicio del curso, pero el bravo central de BarakaldoJunto a Yeray, Sancet y Villalibre, completan els del Athletic para Mestalla, ambos lesionados de larga duración.Por tanto, los 21 jugadores que viajan para medirse mañana al Valencia con Unai Simón; Lekue, Vivian, Iñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Vencedor, Dani García, Muniain; Raúl García, Iñaki Williams; Ezkieta, De Marcos, Capa, Petxarroman, Nuñez, Vesga, Zarraga, Morcillo, Nico Williams y Serrano.