El compás del Athletic

Iñaki Urkizu tiene como foto de whatsapp la imagen de sí mismo posando en el viejo San Mamés. Sonriente y con la bufanda del Athletic al cuello. Henchido. No recuerda quién se la sacó, "probablemente algún compañero", pero sí por qué. Se tomó esa instantánea porque era el 5 de junio de 2013. El día de la despedida de la antigua Catedral. Porque la banda municipal de Bilbao iba a poner, junto a la Coral de la capital vizcaina, la melodía del adiós definitivo. Y él, como su subdirector, iba a tener el privilegio de vivir en primera línea uno de los momentos más conmovedores de toda la historia rojiblanca. Así que Urkizu quiso inmortalizar en una imagen el momento que muchos seguidores tienen retenido en la memoria. Como un recuerdo indeleble. "Estar en la despedida, en un momento tan emotivo para el Athletic, me impresionó mucho. El viejo San Mamés estaba lleno de gente, a rebosar; con la banda tocando el himno y la coral cantándolo€ fue algo muy emocionante de vivir. Toda una experiencia". Al día siguiente, el 6 de junio, comenzaron las obras de demolición para construir el estadio en el que, ocho años después, los leones consiguieron clasificarse para dos finales de Copa consecutivas. Un nuevo San Mamés que la banda municipal aún no ha tenido oportunidad de estrenar: "Todavía no hemos estado en el nuevo, es una de las cosas que nos falta por hacer".

Lo cierto es que la historia del Athletic y la de la banda bilbaina siempre ha estado ligada. Es más, la institución musical tiene más años (el próximo junio cumplirá 126) que el club rojiblanco. Y eso en Bilbao son palabras mayores. "El 125 aniversario coincidió en plena pandemia, así que la celebración quedó muy deslucida. Se quedó en nada y fue una pena", recuerda Urkizu. Con todo, el subdirector, se enorgullece de pertenecer a una "banda centenaria, una de las más antiguas del Estado". Un título del que también puede presumir el Athletic, que se encuentra entre los clubes más longevos del fútbol estatal. De hecho, Urkizu asegura que la larga vida de ambas instituciones radica en tan solo una cosa: el sentimiento de pertenencia al que apelan. "El bilbaino se siente muy de Bilbao, con el Athletic, con nosotros, con la coral...". Quizá por ello Athletic y la banda municipal suelen unir fuerzas en los momentos más relevantes. "Siempre hemos estado muy ligados. Siempre que ha habido una final o un partido importante lo hemos tenido en cuenta. Incluimos el himno del Athletic en el repertorio y lo tocábamos al final del concierto€ para apoyar al equipo con lo que mejor sabemos hacer, que es música", explica Urkizu.

Así pues, en esta ocasión tampoco podía faltar el incondicional apoyo de la banda bilbaina: "El Athletic ha conseguido contagiarnos de ilusión y esperanza a todos lo aficionados. Estamos ante un año histórico, con dos posibles títulos en un mismo mes. Este va a ser el mes del Athletic y desde la banda municipal de Bilbao queremos darles el aliento necesario para que vuelvan de Sevilla con dos Copas".

el ejemplo de orsai



Tal es la unión entre la banda y el Athletic, entre el club de Ibaigane y la música, que los leones no solo festejaron sus victorias al ritmo de la trompeta de Villalibre, sino que además se animaron a crear su propio grupo de rock. Orsai, formada por el delantero gernikarra, Óscar de Marcos, Mikel Balenziaga, Mikel Vesga, Dani García e Iñigo Lekue, pasó rápidamente de broma a realidad. Y Urkizu no puede estar más contento: "Me parece fabuloso, además en Euskadi eso es muy de cuadrilla. Eso de juntarse, no a nivel profesional, y ponerse a cantar, con la guitarra, la trompeta o el acordeón...". Asimismo, el subdirector de la banda municipal de Bilbao, comenta que el simple hecho de hacer piña alrededor de la música ayudará al Athletic a "estar más unido que nunca": "Porque la música une mucho y lima muchas asperezas".

