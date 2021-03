Los integrantes del Athletic Genuine, ilusionados con las finales de Copa

A mediados de marzo de 2020, la Liga Genuine, aquella formada por equipos compuestos íntegramente por personas con discapacidad intelectual, quedó suspendida hasta nuevo aviso. Como todo el deporte. Como todas las categorías. El covid-19 acabó con la temporada de los 48 jugadores que completaban la plantilla del Athletic. 48 futbolistas que, más de un año después, aún no se han vuelto a vestir de corto. Porque aunque el coronavirus ha dado un poco de respiro a algunas competiciones, LaLiga todavía no ha anunciado la reanudación del torneo en el que participa la Fundación Athletic y que quedó aplazado en su tercera fase. Prefiere esperar hasta que se den todas las garantías de seguridad para todos los participantes.



Así que Óscar Bárcenas, María José Paul, Bittor Iturburu e Izaskun Cerrato, parte de la expedición rojiblanca que representa a Gorabide en el equipo, están que se tiran de los pelos. Quieren volver a jugar. Volver a entrenar. Volver a divertirse en Lezama. "Echamos de menos a los compañeros, hacer ejercicio, correr todos juntos... Estar todos allí jugando al fútbol", explica Iturburu. Porque durante esta extraña campaña ha habido sesiones de entrenamiento, pero telemáticas. Por videollamada y cada uno desde su casa. Y, claro, no es lo mismo. "En marzo del año pasado fue la última vez que fuimos a entrenar. Hemos hecho cosas por Zoom, pero no es igual", reconoce Paul.

Izaskun Cerrato, Bittor Iturburu, Óscar Bárcenas y María José Paul, integrantes del Athletic Genuine, ilusionados días antes de la primera final.

De hecho, la fase final de la pasada temporada estaba prevista en Lezama. Así que en junio de 2020, todos los equipos de la Liga Genuine iban a pasar por las instalaciones rojiblancas para disputar los encuentros más importantes del curso. Y, para más inri, el Athletic iba líder en la clasificación del Fair Play, la categoría en la que le gusta jugar y que llevaba ganando dos años consecutivos. Así que Paul, Cerrato, Iturburu y Bárcenas no solo iban a ejercer de anfitriones en su competición, sino que también estaban muy cerca de levantar un título en Lezama. En su casa y ante todo su público. "Como se suspendió la temporada de repente, algunos compañeros se quedaron sin jugar ni un solo partido. Además, íbamos a ganar la tercera fair play", se lamenta Bárcenas. De esta forma, con la incertidumbre de no saber qué pasará con su competición ni con ese tercer trofeo, los integrantes del Athletic Genuine se refugian en los dos títulos que todavía puede ganar el club rojiblanco esta temporada: las dos Copas a las que aspiran los leones entrenados por Marcelino García Toral.

De hecho, Paul, Cerrato, Iturburu y Bárcenas son optimistas y creen ciegamente que el Athletic tiene potencial y plantilla suficientes para poder salir victorioso de las dos finales. Es más, todos se muestran bastante conformes con la revolución que trajo la llegada de Marcelino al banquillo de San Mamés: "Este Athletic nos gusta más que el de Garitano, pero hay que reconocer que fue Garitano quien nos metió en la primera final", dice Bárcenas. Sin embargo, aunque los futbolistas del Genuine admiten ir "a por todas" las Copas, si tan solo pudieran ganar una, no lo dudan, "la de la Real Sociedad". "El Barcelona tiene mejor equipo aunque es posible vencerles, pero prefiero ganar a la Real", explica Paul. Es más, de cara a la final del próximo sábado, los cuatro miembros de Gorabide apuestan por la victoria rojiblanca. Tres coinciden en resultado y goleadores: "Vamos a ganar 2-1 con goles de Raúl García y quizá Iñaki Williams, que está un poco fallón pero si se pone las pilas puede meter". Pero Cerrato apela a la épica. Al ataque al corazón: "Yo creo que llegaremos al final 1-1, habrá prórroga y penaltis. Y ahí ganaremos".

Pocas celebraciones

A pesar de que el Athletic está cerca de ganar dos títulos, Paul, Cerrato, Iturburu y Bárcenas llaman a la cautela. Al comportamiento cívico. Y, "aunque da rabia no poder celebrar nada después de tanto tiempo", predicarán con el ejemplo. "Con esto del covid-19 no se puede vivir la final de ninguna manera. Así que veré los partidos en casa con la familia. En caso de ganar, primero hay que esperar a que se acabe con el coronavirus y después celebrarlo como se pueda". De hecho, los futbolistas del Athletic Genuine son conscientes de que el club rojiblanco se encuentra en un mes que puede ser histórico para la institución. De que los jugadores de Marcelino están a un paso de conseguir lo que toda la masa social, sobre todo la más joven, les pedía a gritos: volver a celebrar algo sobre la gabarra. Sin embargo, todos se han hecho ya a la idea de que eso de surcar la ría y vivir una fiesta multitudinaria va a ser imposible a corto plazo. "Es toda una faena que para una vez que llegamos a dos finales no se pueda sacar la gabarra. ¡Y eso que la han arreglado!", concluye Paul.

"Es toda una faena que no se vaya a poder sacar la gabarra. ¡Y eso que la han arreglado!" María José Paul Jugadora del Athletic Genuine

"Creo que llegaremos al final del partido 1-1, habrá prórroga y penaltis. Y ahí ganaremos" Izaskun Cerrato Jugadora del Athletic Genuine

"El Barcelona tiene mejor equipo aunque es posible vencerles, pero prefiero ganar a la Real" Óscar Bárcenas Jugador del Athletic Genuine