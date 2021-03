El Athletic no ha hablado con la Federación Española para liberar a los internacionales

El Athletic y la Real Sociedad se verán afectados por los compromisos internacionales de la selecciones de dentro de dos semanas. Luis Enrique, seleccionador español, ofrecerá el viernes la lista de convocados para los partidos que España disputará ante Grecia (25 de marzo), Georgia (29) y Kosovo (31), este último, solo tres días antes de la final de Copa que medirá a los dos equipos vascos en La Cartuja. Precisamente en ese mismo escenario se verá las caras el combinada estatal ante Kosovo, un partido con cierta miga, ya que el Gobierno español no reconoce al país balcánico y esta semana ha habido cierta polémica al respecto. Sea como fuere y ante el inconveniente que ello supone, podría ocurrir que el Athletic hablase con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para buscar la liberación de sus internacionales, algo que, a día de hoy, tal y como ha reconocido Marcelino García Toral esta misma mañana, no ha ocurrido.

"No me consta que se haya hablado para liberar a los jugadores", ha señalado el técnico asturiano en su comparecencia previa al partido que enfrentará mañana al conjunto rojiblanco con el Celta en Balaídos. "Luis Enrique tiene que tomar decisiones con absoluta libertad. No se me ocurriría nunca llamar a un seleccionador para buscar una situación favorable para nuestros intereses. Son situaciones que están dentro del fútbol que hay que respetar y apoyar", ha agregado. Además, Marcelino ha mostrado su deseo de que "ojalá" convoquen a "los máximos posibles". "Sé que va a ser una situación agradable y de felicidad para todos ellos".

Además de la lista que ofrezca el lunes Luis Enrique, tanto el Athletic como la Real tendrán que estar también muy pendientes de la decisión que adopte Luis de la Fuente, seleccionador español sub'21, que ese mismo día ofrecerá la convocatoria para la fase de grupos de la Eurocopa de la categoría. En este caso, España jugará ante Eslovenia (día 24), Italia (27) y República Checa (30).

Por parte del Athletic, parecen fijos dos futbolistas para Luis Enrique: Unai Simón, titular en los últimos compromisos del combinado estatal, e Iñigo Martínez, si bien otros futbolistas como Iker Muniain, Iñaki Williams o Yeray Álvarez podrían contar también con opciones. En lo que respecta a la sub'21, Unai Vencedor es el único futbolista que figura, además de Daniel Vivian, cedido en el Mirandés, en la prelista ofrecida días atrás por De la Fuente. En la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal y Mikel Merino son fijos; mientras que para la sub'21 podrían ser citados estos tres: Ander Barrenetxea, Martín Zubimendi y Roberto López.