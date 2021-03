La singladura copera marca el camino del Athletic

La final de Copa que medirá a Athletic y Real Sociedad el próximo 3 de abril en La Cartuja tendrá un preciado e inconfundible aroma a historia, pues nunca antes en los 119 años de recorrido del torneo del K.O. han luchado por el título entre sí dos equipos que, eso sí, ya saben lo que es enfrentarse en un puñado de eliminatorias.

En total, no en vano, son nueve los cruces coperos protagonizados en un pasado que sonríe en términos estadísticos a los rojiblancos, que pueden presumir de haberse impuesto en siete de las nueve rondas en las que han tenido enfrente al cuadro txuri-urdin, al haber sacado adelante las correspondientes a los ejercicios 1922-23, 1929-30, 1960-61, 1970-71, 1974-75, 1983-84 y 1984-85, mordiendo el polvo solo en las ediciones de 1981-82 en cuartos y en la última que puso frente a frente a unos y otros en las semifinales de la temporada 1986-87. Con la ronda de cuartos como eliminatoria en la que más veces se han visto las caras al hacerlo en las campañas 1970-71, 1974-75, 1981-82 y 1984-85, el pasado recuerda que fue en abril de 1923 cuando bilbainos y donostiarras abrieron sus siempre intensas y vibrantes pugnas coperas.

La suerte, al igual que ocurrió en las cuatro siguientes citas a doble partido, cayó entonces del lado del Athletic, que superó a la Real por un marcador global de 2-0 tras empatar sin goles en el choque de ida que albergó Atocha y vencer siete días después en San Mamés con goles de Germán y Carmelo. Dos semanas más tarde los rojiblancos se proclamarían campeones de Copa al derrotar en la final al Europa (1-0), emplazando su siguiente compromiso en Copa con la Real a la temporada 1929-30 en octavos de final. Volvieron a sacarla adelante los leones por un global de 5-2, cantando bingo también en idéntica ronda en el ejercicio 1960-61 por un global de 5-2, así como en cuartos de final en las campañas 1970-71 (3-1) y 1974-75 gracias, en esta ocasión, a los lanzamientos desde el punto de penalti.

Fue la primera de las dos veces en las que el Athletic ha logrado eliminar a la Real en la tanda de penaltis, pues sucedió también en los octavos de final del curso 1983-84, cuando los rojiblancos consiguieron su hasta la fecha último título de una Copa en la que los donostiarras, previamente, habían dejado en la cuneta a su máximo rival histórico en los penaltis en los cuartos de final del ejercicio 1981-82. Tres temporadas después (1984-85), en octavos, el Athletic volvió a sonreír a costa del conjunto txuri-urdin tras ganar en San Mamés 2-0 con goles de Dani y Julio Salinas y ceder por la mínima a domicilio.

En las semifinales de 1987, así las cosas, llegaría el segundo y último tropiezo copero de los bilbainos ante una Real que se valió de un tanto de Bakero en Bilbao para alcanzar la final de un torneo en el que el Athletic presenta un balance de ocho victorias, seis empates y cuatro derrotas contra el cuadro donostiarra.

Con un saldo de 26 goles a favor y 16 en contra en los dieciocho encuentros coperos disputados, los leones cuentan además con el máximo goleador histórico en los enfrentamientos entre ambos equipos en el torneo del K.O. gracias a las cuatro dianas firmadas por Dani Ruiz Bazán, secundado por las dos de Sarabia, Areta III, Gorostiza, Arieta I y Carlos. Con dieciocho goleadores diferentes en el Athletic y catorce en una Real en la que solo Uralde y Murillo superan el registro de un gol al sumar dos cada uno, las estadísticas alimentan el optimismo en la capital vizcaina de cara a una final de época que avivará al máximo la rivalidad entre dos equipos con una larguísima lista de enfrentamientos a sus espaldas.

272 DERBIS



En total son 272 los derbis que han jugado ya Athletic y Real, frente a frente en 134 ocasiones con la condición de local en poder del conjunto rojiblanco y en 138 con el equipo guipuzcoano actuando en casa. Las estadísticas generales, al igual que ocurre con las de Copa, proyectan números favorables a los leones, que presentan un balance de 124 triunfos, 65 empates y 83 derrotas contra una Real a la que ha marcado 496 goles, mientras que ha encajado 355.

En caso de atender a los máximos goleadores históricos contando todas las competiciones y derbis celebrados, el Athletic también sale vencedor al contar con nueve futbolistas en la lista de los once máximos artilleros, compartiendo con la Real a Peio Uralde, séptimo en tan destacada clasificación con nueve dianas en veintitrés derbis. Lidera la tabla, con catorce zarpazos en otros tantos encuentros de liga, el legendario delantero rojiblanco Telmo Zarra, cuyos tantos igualan el también exjugador del Athletic Guillermo Gorostiza y el exrealista Satrustegi, aunque con diecisiete y veintiún partidos disputados en el caso de ambos, respectivamente.

La historia, tanto a nivel general como en el ámbito copero, marca así las cosas el camino a seguir al Athletic de cara a la gran final del próximo 3 de abril ante la Real en La Cartuja, donde bilbainos y donostiarras disputarán el derbi vasco por excelencia 98 años después de su primer enfrentamiento en el torneo del K.O.

La ausencia de público

El Lehendakari no irá a la finAL

Evitar la celebración masiva. "Hemos decidido que ni el lehendakari ni ningún otro representante del Gobierno irá a La Cartuja a ese partido. Si no puede haber público nosotros tampoco debemos esta allí", anunció ayer Bingen Zupiria, consejero de Cultura y portavoz del Gobierno vasco, sobre la final copera entre el Athetic y la Real Sociedad. Zupiria subrayó además que "no deberíamos estar fomentando ninguna ilusión en torno a una celebración masiva, no en este momento" por una cuestión básica de prudencia ante el covid-19.