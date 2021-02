El Villarreal, un banquillo agitado

eL Athletic recibirá el domingo en San Mamés a un Villarrreal con sello europeo, pero envuelto en una adversa dinámica de juego y resultados en liga, donde las malas noticias se le acumulan a Unai Emery (Hondarribia, 3-XI-1971). El técnico guipuzcoano, que cumple su primera temporada al frente del conjunto castellonense, ha visto cómo sus pupilos se han mostrado incapaces de sacar adelante ninguno de los cinco últimos partidos disputados y cómo el colegiado Jesús Gil Manzano le expulsaba en el túnel de vestuarios con el último choque liguero ante el Betis ya finalizado. El desarrollo del encuentro, que tocó a su fin con victoria verdiblanca por 1-2, encendió al exentrenador del Arsenal, quien montó en cólera tras una polémica acción final que no quiso dejar pasar tras el pitido final.

"Solo le he dicho que era mala suerte, me ha contestado si tenía algún problema y su siguiente frase ha sido para decirme que estaba expulsado", resumió un indignado Emery minutos después en sala de prensa, donde aseguró que "mi tono ha sido relajado y tengo testigos, pero me ha expulsado porque no ha querido dialogar". En el acta arbitral, por el contrario, Gil Manzano expuso que el de Hondarribia le recriminó que "siempre es en contra nuestra, es mala suerte, pero siempre en contra nuestra". De una u otra forma, Emery no podrá dirigir en Bilbao a un Villarreal que quedó eliminado en cuartos de final de la Copa a manos del Levante y que ha perdido brillo y eficacia en el campeonato de la regularidad. Los números, sin ir más lejos, ponen en cuestión el impacto del técnico guipuzcoano al frente de un equipo que cabalga en sexta posición en liga a nueve puntos de distancia del cuarto clasificado y, por ende, del objetivo de alcanzar puestos de Champions League.

En caso de echar la vista atrás y comparar al actual Villarreal de Emery con el que comandaba en los dos cursos anteriores Javier Calleja, las estadísticas tampoco sonríen al de Hondarribia, pues el cuadro castellonense, con 36 puntos en 23 jornadas, solo suma un punto más de los coleccionados a estas alturas de la temporada bajo las órdenes del criticado Calleja. El conjunto amarillo, no en vano, dibuja una línea decreciente que comienza a cargar de tensión a Emery.

Tras la última derrota ante el Betis en el Estadio de la Cerámica, donde los castellonenses mordieron el polvo por primera vez esta temporada, el técnico no ocultó que "veníamos de empates que han generado dudas y eso hace que el equipo deba buscar otra vez la confianza y la regularidad". "La preocupación es una ocupación para ver en qué se puede mejorar y lo que tenemos que hacer es recuperar la fiabilidad y el equilibrio del equipo", subrayó con el ímpetu que le caracteriza el propio Emery, en busca también de una estabilidad en el plano personal después de ganar tres títulos consecutivos de la Europa League con el Sevilla (2014, 2015 y 2016), triunfar también con el París Saint Germain a nivel doméstico entre 2016 y 2018, pero fracasar en la Champions con el trasatlántico galo y ser destituido como entrenador del Arsenal en noviembre de 2019 tras haber asumido el cargo apenas seis meses antes.

NÚMEROS ANTE EL ATHLETIC



Con el Salzburgo como rival esta noche en la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League, cita de máxima trascendencia para el Submarino amarillo, el siguiente adversario de los castellonenses será el lanzado Athletic de Marcelino García Toral, quien dirigió al Villarreal entre 2013 y 2016. Emery, por su parte, se ha enfrentado al conjunto rojiblanco en un total de veinte ocasiones con un balance de diez victorias, cinco empates y otras tantas derrotas.

Su primer partido contra los bilbainos lo dirigió en octubre de 2007 en el antiguo San Mamés como entrenador del Almería, que empató a un gol proyectando así el mismo resultado que reflejó el luminoso al término del envite que midió a Villarreal y Athletic el pasado 22 de diciembre en el Estadio de la Cerámica, último antecedente de los leones contra un técnico que no podrá sentarse el domingo en el banquillo visitante de La Catedral y que vive su momento más agitado y delicado como timonel de un Submarino amarillo en horas bajas.

Emery, tricampeón de la Europa League con el Sevilla entre 2014 y 2017, busca reivindicarse tras su paso por el Arsenal