El árbitro Hernández Hernández, en el punto de mira del Cádiz

EL Cádiz, con tres puntos de margen sobre los puestos de descenso antes de recibir esta noche al Athletic, encara la visita de los rojiblancos al Ramón de Carranza con un enfado mayúsculo y generalizado en torno al colectivo arbitral. El club gaditano, que ya consideró desproporcionada la sanción de cuatro partidos impuesta a su entrenador Álvaro Cervera en noviembre por unas severas quejas arbitrales en rueda de prensa, se siente maltratado por los colegiados y por la aplicación del videoarbitraje en una temporada en la que lamenta haber visto volar un puñado de puntos por decisiones ante las que decidió decir basta tras lo acontecido en su último partido de liga ante la Real Sociedad.

El equipo dirigido por Cervera, que cayó goleado 4-1 en un encuentro en el que acabó con un jugador menos por una polémica expulsión del central Marcos Mauro y con un no menos controvertido penalti señalado a Álvaro Negredo por manos, montó en cólera y fue su presidente Manuel Vizcaíno, mediante una carta pública que no tuvo reparos en firmar, quien alzó definitivamente la voz dirigiéndose directamente a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Arregla el tema del VAR, arréglalo ya. Tú que te jactas de haber cambiado la imagen de la RFEF y de tutelar la mejor liga del mundo, tú eres el responsable de que se revierta esta situación", señalaba Vizcaíno en la citada carta, en la que advertía indignado que "no es de recibo que la tecnología siempre tenga un criterio contrario a nuestros intereses". "No podemos hablar, no podemos opinar ni alzar la voz, porque nos sancionan. No podemos retirar el equipo del campo, porque nos quitarían los puntos. No podemos recusar a un árbitro, porque está prohibido. Solo podemos callar ante la injusticia que, jornada tras jornada, venimos sufriendo por los errores del VAR", rezaba asimismo un duro y contundente comunicado que provocó que el Comité de Competición abriera un expediente disciplinario extraordinario al máximo dirigente cadista, quien no encontró respuesta en el plano personal por parte de Rubiales, pero sí en público.

El presidente de la RFEF aseguró días atrás en una emisora de radio que "no hemos hablado después de la carta y creo que hay otros caminos, pero es mejor pasar página, porque somos el país con más árbitros internacionales". El central Juan Cala, uno de los pesos pesados dentro del vestuario del Cádiz, señaló tras la visita a la Real que "el malestar existe y así lo hizo saber el presidente. Los jugadores estamos de acuerdo y mi opinión es que creo en la honradez de los árbitros y no hay una mano negra contra el Cádiz, pero no entendemos los distintos criterios".

SIETE PUNTOS PERDIDOS



Las quejas del cuadro gaditano, que considera que podría tener hasta siete puntos más en su casillero en otras condiciones, vienen de lejos. Desde la tercera jornada de liga, exactamente. Entonces, en el partido disputado ante el Sevilla como local, el colegiado Medié Jiménez perdonó la tarjeta roja directa a Gudelj por un violento codazo a Álex Fernández cuando el Cádiz ganaba 1-0 y no señaló una falta sobre el Choco Lozano en una jugada que acabó en gol de Munir para poner el 1-2 en el marcador.

También por la expulsión por doble amarilla de Negredo en la primera vuelta en San Mamés protestaron los andaluces, si bien no tuvo incidencia en el resultado final, pues los de Cervera se impusieron con nueve hombres al Athletic que dirigía Gaizka Garitano con un gol de Unai López en propia puerta. Sí volaron dos puntos del Carranza en la quinta jornada del campeonato en otro partido que causó sumo revuelo en Cádiz, pues el Granada cosechó un empate después de que Alberola Rojas no pitara penalti en un claro derribo de Foulquier sobre Perea dentro del área.

EL VAR, EN EL FOCO



Esta noche, con el canario Hernández Hernández como juez ante el Athletic, el foco está puesto en la figura de Soto Grado, quien estará al frente del VAR después de haber repetido función en la visita gaditana al Elche en la undécima jornada. Aquel partido, junto al último contra la Real, es el que mayor enfado ha provocado durante el curso en el seno de un Cádiz que recibe hoy a los leones con el colectivo arbitral y el videoarbitraje en el punto de mira.

el dato

La supervivencia de Cervera

Técnicos fulminados. El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera (Malabo, Guinea Ecuatorial, 1965), puede felicitarse por ser el único técnico de los tres equipos ascendidos a Primera División el pasado verano que mantiene a día de hoy su puesto. El Elche, que también había confiado en el argentino Jorge Almirón hasta la disputa de esta vigésimo tercera jornada de liga, aceptó en la noche del viernes la dimisión de su ya exentrenador tras caer derrotado por un inapelable 3-1 a manos del Celta en su visita a Balaídos. Fran Escribá será el encargado de relevar en su cargo al argentino, mientras que el burgalés José Rojo Martín, más conocido como Pacheta, reemplazó el pasado 12 de enero a Míchel como entrenador del Huesca, el otro equipo que dejó atrás la categoría de plata para competir esta temporada en una Primera División en la que Cervera se mantiene como único técnico superviviente entre los clubes ascendidos.