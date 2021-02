Morales, jugador del Levante, habla sobre el duelo de Copa: "El Athletic es un equipo que tiene claro a lo que juega"

José Luis Morales, capitán del Levante, habló de la motivación del vestuario de cara a las semifinales de la Copa contra el Athletic, que arrancarán este jueves con el encuentro de ida que se disputará en San Mamés. "Es un partido que seguramente no haya que decir mucho para motivarnos porque hay suficientes alicientes para salir motivados", expresó el delantero, que admitió que "no será nada fácil" superar la ronda frente a los leones.

Para el Levante, la importancia de la penúltima fase del torneo es argumento suficiente para trasladar ilusión al terreno de juego. "Todos soñamos con llegar a ser importantes y clubes como el nuestro sueñan ya solamente con estar en la situación que estamos ahora y va creciendo la ilusión", declaró El Comandante. "Estamos tan cerquita de poder pelear por un título que el jueves intentaremos dejarlo todo", aseguró Morales.

El jugador levantinista también advirtió que el equipo no saldrá a especular en su visita a La Catedral. "Intentaremos sacar un buen resultado sabiendo que hay un partido de vuelta pero evidentemente (la eliminatoria) pasa por hacer un buen papel allí", manifestó.

Respecto al Athletic, el capitán del Levante admitió que vio al conjunto de Marcelino García Toral en su compromiso liguero contra el Valencia. "El Athletic no jugó con el equipo presuntamente titular. Había jugadores en el campo que no habían tenido minutos", analizó. No obstante, Morales indicó que con independencia de quién salte al campo "es un equipo que tiene muy claro a lo que juega".

El atacante destacó el "juego aéreo" del conjunto bilbaino, la capacidad a "balón parado, porque tiene jugadores que van bien en estos aspectos". Asimismo, señaló a Iñaki Williams, "que es muy rápido", a Iker Muniain, "que organiza el balance ofensivo", y también aludió al potencial de la zaga rojiblanca. "En defensa tienen jugadores muy fuertes, con dos laterales en campo contrario y que son peligrosos", valoró.

Grato recuerdo de San Mamés

A título personal, para Morales San Mamés es un campo que trae gratos recuerdos. No en vano, en La Catedral vivió su debut en Primera División. Además, también rememoró que hace dos temporadas firmó "un buen gol" para propiciar la permanencia del Levante en la máxima categoría del fútbol estatal.