El Athletic femenino, golpeado por el covid, regresa con lo justo

Después de completar cuatro entrenamientos en grupo, el Athletic femenino regresa mañana a la competición ante el Espanyol (12.00 horas en Lezama) después de haber tenido que aplazar los dos últimos encuentros de la Primera Iberdrola (Barcelona y Betis) por el positivo por covid-19 de Ainhoa Morada. Iraia Iturregi ha tenido que echar mano de cuatro jugadoras del filial para completar una lista de 20 jugadoras, ya que varias de sus jugadoras siguen confinadas. Parte del equipo ha permanecido diez días aislado, pero la entrenadora rojiblanca se muestra satisfecha por cómo han afrontado sus pupilas la situación.

"Hemos tenido cuatro sesiones de entrenamiento para poder trabajar con todo el grupo. No es fácil ni agradable tener a jugadoras en casa sin poder salir, lo hemos llevado de la mejor manera posible. Está claro que ya de por sí esta siendo una temporada diferente. Tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias y obstáculos que se vayan presentando en el camino", ha asegurado la de Loiu en la rueda de prensa previa a la cita ante las periquitas. Un duelo de vital importancia para el conjunto bilbaino, que encadena once partidos sin conocer la victoria. Iturregi confía en estrenar el casillero de victorias al frente del primer equipo, ya que perdió en su debut frente al Eibar (0-1) y empató en la visita al Santa Teresa (2-2).





REVERTIR LA SITUACIÓN



La entrenadora del Athletic, que el miércoles se mide a domicilio al Madrid CFF, confía en lograr por fin tres puntos que vendrán muy bien para que sus pupilas recuperen la confianza perdida: "En un equipo de rendimiento la prioridad es ganar. El chip cambia cuando estás en el filial o en el primer equipo. No es lo mismo perder o empatar un partido teniendo malas sensaciones. Se que es complicado. El equipo está entrenando bien, está teniendo ocasiones, estamos llegando más y no se consigue la victoria. Pero esa la línea que tenemos que seguir. No solo hablo de sensaciones, los datos estadísticos también refuerzan esas sensaciones. Claro está que lo más importante es la victoria, pero yo confío en que la victoria llegará con esa mejora".

Iraia no podrá contar con Moraza, Jone Ibáñez, Erika Vázquez ni Ane Azkona. Para el encuentro de mañana tendrá disponibles a las siguientes 20 jugadoras: Andrea de la Nava, Andere Leguina, Andrea Sierra, Garazi Murua, Naroa Uriarte, Oihane Valdezate, Nekane Díez, María Díaz, Yulema Corres, Marta Unzué, Oihane Hernández, Eunate Arraiza, Sophie Istillart, Lucía García, Marta Perea, Vanesa Gimbert, Leyre Monente, Nerea Nevado, Irene Oguiza y Paula Arana.

En cuanto al rival, el Espanyol, que ocupa la décima posición, un puesto por delante de las rojiblancas, la entrenadora del Athletic ha destacado que "vendrán mentalmente con confianza a Lezama" tras haber puntuado en las últimas jornadas. "Intentaremos tener el control del partido y hacerles daño en las distintas fases del juego", ha subrayado Iturregi.