Griezmann, iluminado ante el Athletic

El galo, que fue autor de un doblete en la final de la Supercopa, tiene al Athletic como víctima predilecta

ANTOINE Griezmann (Macon, Francia, 21-III-1991) vuelve a cruzarse esta noche en el camino del Athletic. El francés, que abandonó el terreno de juego con el gesto torcido en La Cartuja después de ver cómo su doblete en la final de la Supercopa resultaba estéril, encara una nueva cita ante un equipo al que acostumbra a penalizar en el plano individual. Los números, sin ir más lejos, constatan la costumbre adquirida por el delantero del Barcelona de ver portería cuando emerge como adversario el conjunto rojiblanco. En total son diez goles en veintitrés partidos los que suma Griezmann contra el Athletic, el rival al que más goles ha hecho en su carrera. Por detrás asoman, con nueve tantos encajados, Rayo Vallecano y Celta de Vigo, quienes completan el podio de víctimas predilectas del de Macon, lejos todavía de su mejor versión en can Barça.

A pesar de asistir el miércoles en Copa a Leo Messi para firmar a costa del Rayo su tercera asistencia al argentino en 2021, Griezmann sigue sin adquirir el impacto deseado en un club en el que su rendimiento continúa reflejando más sombras que luces. Lo lamenta el cuadro blaugrana en la previa de la visita del Athletic al Camp Nou, escenario en el que el francés todavía no ha perforado las redes bilbainas. De hecho, sus dos tantos en la reciente Supercopa ganada por los pupilos de Marcelino García Toral son los únicos que ha conseguido frente a los leones el galo desde que fichó por el Barcelona en julio de 2019. Fue en La Cartuja, así las cosas, donde Griezmann puso el punto final a su particular sequía ante el Athletic, al que ya había marcado previamente con las camisetas de la Real Sociedad y del Atlético. Como txuri-urdin fueron tres dianas las que firmó en ocho encuentros, mientras que como colchonero sumó otros cinco goles en diez enfrentamientos con los leones, a los que no había batido en sus cuatro primeros partidos como culé.

Hasta la final de la Supercopa, de hecho, eran nueve los encuentros consecutivos que encadenaba el francés sin goles con el Athletic de por medio. Se desquitó el de Macon en la final de Sevilla con dos tantos que, sin embargo, no pudieron hacer valer los hombres de Ronald Koeman para llevarse el título. Lo hizo, con total merecimiento tras superar también al Real Madrid en semifinales, un Athletic que visita esta noche al Barcelona sabedor de los buenos números que presenta Griezmann cuando figura en el bando rival. Iluminado con los rojiblancos enfrente, el 7 del Barça intentará hoy volver a ver portería, si bien no es segura su participación desde el pitido inicial.

Con Messi de vuelta a la alineación blaugrana en liga tras su expulsión en la Supercopa por la agresión sin balón a Asier Villalibre, el francés se disputa un puesto en el once titular con el danés Martin Braithwaite, quien podría enviar al banquillo a Griezmann en caso de que Koeman recurra a las rotaciones en la parcela ofensiva. Si no es así, el galo posará desde el pitido inicial con libertad de movimientos, pero con un permanente trabajo sin balón en favor del colectivo que valoró sobremanera Diego Simeone durante su etapa en el Atlético, pero que no ha resultado suficiente hasta la fecha para convencer a un entorno que mantiene en entredicho su rendimiento semanal.

nueve goles

Los números del francés esta temporada no espantan las dudas en torno a su figura, pues suma nueve tantos en los veintisiete partidos disputados con el Barcelona desde el inicio del curso. Con un total de 2.031 minutos en las piernas, son cinco dianas las que Griezmann ha firmado en liga, dos en la Champions League y otras dos en la citada final de la Supercopa ante el Athletic. En blanco en los dos compromisos correspondientes a la Copa frente a Cornellà y Rayo, el atacante blaugrana intentará esta noche convertir de nuevo al Athletic en su víctima y mantener su idilio con los rojiblancos once años después de asomar por primera vez ante los bilbainos vestido de txuri-urdin.