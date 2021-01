Marcelino: "Tenemos que defender y atacar muy bien y tener un golpe de suerte"

Marcelino García Toral, entrenador del Athletic, ha asegurado en su comparecencia ante la prensa previa al partido que enfrentará mañana (Camp Nou, 21.00 horas) a su equipo y al Barcelona que para conseguir la victoria necesitarán "defender muy bien, atacar muy bien y tener se golpe de suerte". "Sin todos esos factores es muy difícil ganar", ha admitido el técnico asturiano, que se verá las caras con el conjunto azulgrana por tercera vez en sus siete primeros partidos al frente del banquillo rojiblanco.

El entrenador espera que el choque de mañana sea "similar" a las dos citas previas, aunque para sacar algo positivo del Camp Nou su equipo deberá ofrecer una imagen parecida a la de la final de la Supercopa. "En el segundo partido mejoramos. Sobre todo sin balón al tener más claro cuáles eran las zonas de presión. En la final el Barça nos generó pocas ocasiones; aquí (en San Mamés) en liga muchas más. Si queremos ganar tenemos que acercanos mucho a lo eficientes que fuimos en el segundo partido. En el juego dimos una mejora importante. En la final Messi parecía que estaba renqueante, su participación no fue tan determinante como en San Mamés y tendremos que intentar que en este tercero no lo vuelva a ser. Tenemos 90 minutos para aplicarnos, pegarnos una paliza tremenda e intentar ganar. Para eso vamos y así afrontamos el partido".

Sin duda, la presencia de Leo Messi sobre el terreno de juego, una vez que ya ha cumplido sus dos partidos de sanción tras agredir a Asier Villalibre en la prórroga de la final de la Supercopa, debe ser tenida en cuenta por los futbolistas del Athletic. También para Marcelino, quien ha manifestado que deben realizar a la vez un marcaje certero sobre el argentino pero sin perder la idea de juego del equipo: "Es indudable que Messi acapara un altísimo porcentaje de participación y decisión en el aspecto ofensivo del Barça. Partiendo de nuestros conceptos, no vamos a jugar ante el Barcelona haciendo un marcaje individual sobre Messi. Eso sería variar nuestros conceptos. Lo que sí tenemos que estar es muy atentos para limitar su participación y cuando lo haga, estar muy encima de él y sobre los posibles pases".

Por último, el técnico asturiano ha asegurado que Iñigo Martínez podrá ser de la partida mañana, salvo que medie algún contratiempo de última hora, pero que Mikel Balenziaga no estará disponible. Asimismo, cuestionado sobre las posibles salidas en el mercado invernal que cierra el lunes, ha vuelto a dejar claro que le gustaría aligerar la plantilla, que ya ha hablado con los futbolistas que no contarán para él y que a partir de ahí no es algo que dependa de él y sí del jugador, el club y un tercer equipo que muestre interés.