El Athletic avanza en la Copa tras remontar ante un combativo Alcoyano. Los goles de Villalibre y Williams evitan males mayores en El Collao

El Athletic sigue vivo en la Copa. La final está ya a solo tres partidos después de que los leones hayan superado con cierto suspense a un combativo Alcoyano, que como era de esperar ha vendido cara su derrota. El 1-2 con el que ha acabado el partido hace justicia después de lo visto en El Collao, donde a los locales no les ha bastado solo con la intensidad. Pese a que a los rojiblancos el encuentro se les ha puesto cuesta arriba, la entrada en el segundo acto de la unidad A ha decantado la balanza. Ahora toca esperar al sorteo de este viernes.

Marcelino García Toral ha introducido nueve cambios respecto al once titular que goleó el lunes al Getafe. Las rotaciones parecían obligadas y el de este jueves parecía el partido perfecto para llevarlas a cabo. La principal novedad ha sido la entrada de Unai López en la medular, donde ha hecho pareja con Mikel Vesga. El donostiarra ha intentado sacar con criterio el balón, aunque al Athletic le ha costado encontrar huecos ante un rival muy bien situado con dos líneas de cuatro jugadores. Los leones estaban advertidos de que el juego directo es la tarjeta de presentación de los alicantinos. Y así ha sido desde el comienzo. De hecho, en el primer minuto, en una prolongación de los locales, Gómez no se lo ha pensado dos veces y desde el fuera del área ha mandado el balón al palo.

La sorpresa del Alcoyano



Con el Athletic intentando buscar sin éxito la profundidad, los minutos han ido pasando sin brillo. El Alcoyano estaba cómodo, esperando la oportunidad de probar a Ezkieta. Y esta ha llegado en el minuto 39, en una falta lanzada con un poco de fortuna por Carbonell. La infracción, todo hay que decirlo, no la tenía que haber señalado Medié Jiménez, ya que Unai López no toca a Jordán. Pero no es excusa. El balón ha tocado la barrera, que ha desviado la trayectoria, sorprendiendo a Ezkieta. Es cierto que el lanzamiento entra por el centro de la portería y el sustituto de Simón podía haber hecho algo más.

Como hace una semana ante el Ibiza, Sancet y Morcillo se han quedado en los vestuarios y han entrado Raúl García e Iker Muniain. No ha tardado el Athletic en poner las tablas en el marcador. Un buen centro de Lekue a pierna cambiada desde el costado derecho lo ha recibido Villalibre, que desde el punto de penalti ha conectado un buen remate de cabeza ante el que José Juan no ha podido hacer nada. Con casi toda la segunda parte por delante los rojiblancos han ido subiendo poco a poco la intensidad, lo mismo que los jugadores del Alcoyano en cada disputa, donde han rascado de lo lindo. Williams y Dani García han entrado por Berenguer (de nuevo con muy poco protagonismo) y por Unai López. Precisamente, el delantero bilbaino, a doce minutos para el final, ha certificado la remontada tras aprovechar una mala salida del guardameta del Alcoyano en una falta lanzada por Muniain, de nuevo asistente. Williams ha rematado de cabeza a portería vacía.